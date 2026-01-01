Baserow er en åpen kildekode no-code plattform som lar team bygge samarbeidsdatabaser, interne verktøy og automatiserte arbeidsflyter gjennom et kjent regnearkgrensesnitt — ingen SQL, ingen infrastrukturoppsett og ingen pris per oppføring. Tabeller, rike felttyper, visninger, skjemaer og et REST API gjør det til et praktisk Airtable-alternativ for produkt-, drifts-, markedsførings- og ingeniørteam.

Ved å selv-hoste Baserow på din egen VPS holder du kunderegistre, prosjektsporere, CRM-data og skjemasvar innenfor din egen infrastruktur i stedet for i en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer lagringsgrenser, oppbevaring, integrasjoner og tilgang — og du unngår kostnader per bruker som skalerer med teamstørrelsen etter hvert som bruken din vokser.