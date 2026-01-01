Huginn er en automatiseringsplattform med åpen kildekode som lar deg bygge agenter for å overvåke nettsteder, spore dataendringer, samle innhold og utføre arbeidsflyter med flere trinn – alt på din egen infrastruktur. Tenk på det som en selvhostet IFTTT eller Zapier uten hastighetsbegrensninger og uten abonnementsavgifter. Agenter kan overvåke hendelser, transformere og rute data mellom tjenester, sende varsler og koordinere komplekse prosesser via et visuelt webgrensesnitt.

Å kjøre Huginn på din VPS betyr at automatiseringsarbeidsflyter utføres pålitelig døgnet rundt med full tilgang til interne systemer og private datakilder som skybaserte automatiseringstjenester ikke kan nå, samtidig som du holder dine API-nøkler og forretningslogikk fullstendig under din kontroll.