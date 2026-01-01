Installer Huginn med ett klikk.
Selvhostet automatiseringsplattform for å bygge intelligente overvåkingsagenter som overvåker nettet og handler på dine vegne.
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Hva du kan bygge med Huginn
Huginn er en automatiseringsplattform med åpen kildekode som lar deg bygge agenter for å overvåke nettsteder, spore dataendringer, samle innhold og utføre arbeidsflyter med flere trinn – alt på din egen infrastruktur. Tenk på det som en selvhostet IFTTT eller Zapier uten hastighetsbegrensninger og uten abonnementsavgifter. Agenter kan overvåke hendelser, transformere og rute data mellom tjenester, sende varsler og koordinere komplekse prosesser via et visuelt webgrensesnitt.
Å kjøre Huginn på din VPS betyr at automatiseringsarbeidsflyter utføres pålitelig døgnet rundt med full tilgang til interne systemer og private datakilder som skybaserte automatiseringstjenester ikke kan nå, samtidig som du holder dine API-nøkler og forretningslogikk fullstendig under din kontroll.
Viktige funksjoner i Huginn
Tilpasset agentbygger
Opprett overvåkings- og automatiseringsagenter gjennom et visuelt grensesnitt uten å skrive kode, som kobler webtjenester og datakilder inn i arbeidsflyter.
Overvåking av nettsiden
Spor innholdsendringer på et hvilket som helst nettsted og utløs handlinger når priser faller, nyheter dukker opp eller spesifikke nøkkelord oppdages.
Planlagt utførelse
Kjør agenter på cron-lignende tidsplaner eller utløs dem ved hendelser, og sørg for at tidssensitive automatiseringer aldri går glipp av sitt vindu.
Datatransformasjon
Filtrer, analyser og omformater data mellom trinn ved hjelp av innebygde transformasjonsagenter som håndterer JSON, XML og regex-mønstre.
Flerbrukerstøtte
Rollebaserte tillatelser lar team dele og samarbeide om arbeidsflyter for automatisering uten å avsløre sensitive legitimasjoner for agenter.
Hvorfor kjøre Huginn på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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