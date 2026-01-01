Infisical er en åpen kildekode-plattform for hemmelighetsadministrasjon som erstatter spredte .env-filer og hardkodede legitimasjoner med en enkelt reviderbar kilde til sannhet. Den tilbyr et rent web-grensesnitt, CLI og SDK-integrasjoner for lagring, synkronisering og rotasjon av hemmeligheter på tvers av utviklings-, staging- og produksjonsmiljøer uten å noensinne forplikte sensitive verdier til kildekontroll.

Selv-hosting av Infisical betyr at API-nøklene dine, databasepassordene og tjenestetokens aldri forlater din egen infrastruktur. Du får fullstendige revisjonslogger, rollebasert tilgangskontroll og hemmelighetsversjonering på maskinvare du kontrollerer — uten per-sete-avgifter og ingen risiko for at et tredjepartsbrudd eksponerer legitimasjonene dine.