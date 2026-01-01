Installer Pterodactyl med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-kontrollpanel for spillservere med Docker-isolering, sanntidskonsoll og støtte for hundrevis av spill.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Pterodactyl
Pterodactyl er det ledende administrasjonspanelet for spillservere med åpen kildekode, som stoles på av vertsleverandører og spillmiljøer over hele verden. Hver spillserver kjører i sin egen Docker-container, noe som forhindrer ressurskonflikter og hindrer en kompromittert server i å påvirke andre på samme maskin. Det moderne React-baserte grensesnittet gir servereiere sanntids konsolltilgang, filbehandling, planlegging av sikkerhetskopiering og ressursovervåking.
Selvdrifting av Pterodactyl eliminerer avgifter per server som belastes av administrerte vertsplattformer, og gir administratorer full kontroll over merkevarebygging, autentiseringsintegrasjoner og tilpassede 'eggs' for spill som ikke støttes. Denne utrullingen dekker Panelet med MariaDB og Redis – Wings må installeres separat på noder der spillservere skal kjøre.
Viktige funksjoner i Pterodactyl
Docker-isolasjon
Hver spillserver kjører i sin egen container, forhindrer ressurskonflikter og holder vertssystemet sikkert selv om en server blir kompromittert.
Sanntidskonsoll
WebSocket-drevet webkonsoll gir spillere og administratorer direkte tilgang til serverutdata og kommandoer direkte fra nettleseren.
Automatiske sikkerhetskopier
Innebygd planlegging av sikkerhetskopiering lagrer serverøyeblikksbilder til S3-kompatibel lagring og beskytter spillverdensdata uten manuell inngripen.
Multi-node-skalering
Administrer spillservere fordelt på flere fysiske maskiner fra ett enkelt panel, skaler kapasiteten ved å legge til Wings-noder etter hvert som etterspørselen vokser.
Fellesskapsegg
Hundrevis av fellesskapsbidragne egg dekker Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike og mer — distribuer ethvert støttet spill på sekunder.
Hvorfor kjøre Pterodactyl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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