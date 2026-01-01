Pterodactyl er det ledende administrasjonspanelet for spillservere med åpen kildekode, som stoles på av vertsleverandører og spillmiljøer over hele verden. Hver spillserver kjører i sin egen Docker-container, noe som forhindrer ressurskonflikter og hindrer en kompromittert server i å påvirke andre på samme maskin. Det moderne React-baserte grensesnittet gir servereiere sanntids konsolltilgang, filbehandling, planlegging av sikkerhetskopiering og ressursovervåking.

Selvdrifting av Pterodactyl eliminerer avgifter per server som belastes av administrerte vertsplattformer, og gir administratorer full kontroll over merkevarebygging, autentiseringsintegrasjoner og tilpassede 'eggs' for spill som ikke støttes. Denne utrullingen dekker Panelet med MariaDB og Redis – Wings må installeres separat på noder der spillservere skal kjøre.