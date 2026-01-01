Opptil 69 % rabatt for Onyx

Installer Onyx med ett klikk.

AI-chat med åpen kildekode og søkeplattform for bedrifter som kobler alle LLM-er til teamets kunnskap.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr132,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Onyx med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Onyx

69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Onyx

Onyx er en åpen kildekode AI-plattform som kombinerer et funksjonsrikt chat-grensesnitt med bedriftssøk på tvers av teamets dokumenter og applikasjoner. Den fungerer med alle store LLM-leverandører — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, og enhver selvhostet modell eksponert via Ollama eller vLLM — slik at du står fritt til å velge modellen som passer til hver oppgave uten å måtte skrive om stakken din.

Selvhosting av Onyx på din VPS holder chat-transkripsjoner, indekserte dokumenter og koblingslegitimasjon på infrastruktur du kontrollerer. Over førti koblinger henter data fra Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira og mer inn i en enhetlig søkeindeks, slik at svar refererer til originalene i stedet for å lekke sensitiv kontekst til tredjeparts SaaS.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Onyx

Fungerer med alle LLM-er

Ta med dine egne API-nøkler for OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, inkludert lokale Ollama- og vLLM-distribusjoner.

Førti pluss koblinger

Indekser Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk og mange flere, slik at chat-svar henviser til deres virkelige teamkunnskap.

AI-agenter og assistenter

Bygg tilpassede assistenter med skreddersydde prompter, koblingsomfang og verktøy slik at hvert team får en AI formet etter sin arbeidsflyt.

Referanser og forankring

Hvert svar lenker tilbake til kildedokumentet, slik at brukere kan verifisere påstander og stole på svarene i stedet for å gjette på hallusinasjoner.

Rollebaserte tillatelser

Tilgangskontroll på dokumentnivå arver kildesystemtillatelser slik at brukere bare ser det de allerede har tillatelse til å lese.

Selvhostet personvern

Chatter, vektorer og kildedokumenter forblir på din VPS — ingenting sendes til Onyx-servere, og du beholder full kontroll over modell- og koblingstrafikk.

Hvorfor kjøre Onyx på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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