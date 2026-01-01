Installer Onyx med ett klikk.
AI-chat med åpen kildekode og søkeplattform for bedrifter som kobler alle LLM-er til teamets kunnskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Onyx
Onyx er en åpen kildekode AI-plattform som kombinerer et funksjonsrikt chat-grensesnitt med bedriftssøk på tvers av teamets dokumenter og applikasjoner. Den fungerer med alle store LLM-leverandører — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, og enhver selvhostet modell eksponert via Ollama eller vLLM — slik at du står fritt til å velge modellen som passer til hver oppgave uten å måtte skrive om stakken din.
Selvhosting av Onyx på din VPS holder chat-transkripsjoner, indekserte dokumenter og koblingslegitimasjon på infrastruktur du kontrollerer. Over førti koblinger henter data fra Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira og mer inn i en enhetlig søkeindeks, slik at svar refererer til originalene i stedet for å lekke sensitiv kontekst til tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i Onyx
Fungerer med alle LLM-er
Ta med dine egne API-nøkler for OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, inkludert lokale Ollama- og vLLM-distribusjoner.
Førti pluss koblinger
Indekser Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk og mange flere, slik at chat-svar henviser til deres virkelige teamkunnskap.
AI-agenter og assistenter
Bygg tilpassede assistenter med skreddersydde prompter, koblingsomfang og verktøy slik at hvert team får en AI formet etter sin arbeidsflyt.
Referanser og forankring
Hvert svar lenker tilbake til kildedokumentet, slik at brukere kan verifisere påstander og stole på svarene i stedet for å gjette på hallusinasjoner.
Rollebaserte tillatelser
Tilgangskontroll på dokumentnivå arver kildesystemtillatelser slik at brukere bare ser det de allerede har tillatelse til å lese.
Selvhostet personvern
Chatter, vektorer og kildedokumenter forblir på din VPS — ingenting sendes til Onyx-servere, og du beholder full kontroll over modell- og koblingstrafikk.
Hvorfor kjøre Onyx på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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