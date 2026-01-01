Onyx er en åpen kildekode AI-plattform som kombinerer et funksjonsrikt chat-grensesnitt med bedriftssøk på tvers av teamets dokumenter og applikasjoner. Den fungerer med alle store LLM-leverandører — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, og enhver selvhostet modell eksponert via Ollama eller vLLM — slik at du står fritt til å velge modellen som passer til hver oppgave uten å måtte skrive om stakken din.

Selvhosting av Onyx på din VPS holder chat-transkripsjoner, indekserte dokumenter og koblingslegitimasjon på infrastruktur du kontrollerer. Over førti koblinger henter data fra Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira og mer inn i en enhetlig søkeindeks, slik at svar refererer til originalene i stedet for å lekke sensitiv kontekst til tredjeparts SaaS.