Installer GoWA med ett klikk.
Lettvektig WhatsApp REST API og webgrensesnitt bygget med Go for meldingsautomatisering på flere enheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) er en åpen kildekode REST API-server som kobles til WhatsApp via multi-enhetsprotokollen. Den tilbyr et rent web-grensesnitt for å administrere WhatsApp-sesjoner og et komplett REST API for å sende meldinger, administrere kontakter og håndtere webhooks — alt fra din egen server.
Selv-hosting av GoWA på din VPS sikrer at dine WhatsApp-sesjonsdata forblir private, API-et ditt har ingen hastighetsbegrensninger fra tredjepartsleverandører, og du opprettholder full kontroll over meldingsruting og webhook-integrasjoner.
Viktige funksjoner i GoWA
REST API
Full HTTP API for sending av tekst, bilder, dokumenter og posisjonsmeldinger programmatisk fra ethvert språk eller verktøy.
Støtte for flere enheter
Koble flere WhatsApp-kontoer til én enkelt serverinstans uten å trenge separate telefonforbindelser.
Webgrensesnitt
Innebygd webgrensesnitt for skanning av QR-koder, sesjonshåndtering og testing av API-kall uten å skrive kode.
Webhook-integrasjon
Videresend innkommende meldinger til dine egne endepunkter for chatbot-automatisering, CRM-integrasjon eller varslingsarbeidsflyter.
Grunnleggende autentisering
Beskytt API-et og web-grensesnittet med brukernavn og passord for å forhindre uautorisert tilgang.
Hvorfor kjøre GoWA på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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