GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) er en åpen kildekode REST API-server som kobles til WhatsApp via multi-enhetsprotokollen. Den tilbyr et rent web-grensesnitt for å administrere WhatsApp-sesjoner og et komplett REST API for å sende meldinger, administrere kontakter og håndtere webhooks — alt fra din egen server.

Selv-hosting av GoWA på din VPS sikrer at dine WhatsApp-sesjonsdata forblir private, API-et ditt har ingen hastighetsbegrensninger fra tredjepartsleverandører, og du opprettholder full kontroll over meldingsruting og webhook-integrasjoner.