FUXA er en åpen kildekode SCADA/HMI/dashbord-plattform bygget utelukkende for nettet. Dra-og-slipp-redigeringsverktøyet kjører i nettleseren, slik at ingeniører kan designe anleggsmimikker, dashbord og operatørskjermer uten å installere proprietære verktøy — og de samme skjermene vises på hvilken som helst enhet med en nettleser.

Selvhosting av FUXA på din egen VPS holder tag-data, prosjektfiler og enhetslegitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, noe som er viktig for OT-miljøer der skybasert SCADA sjelden er et alternativ. Node.js-kjøretiden leveres med native drivere for Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT og Ethernet/IP, slik at den kan kommunisere med eksisterende PLS-er og feltutstyr uten ekstra gateways.