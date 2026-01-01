Installer FUXA med ett klikk.
Nettbasert SCADA/HMI-programvare med åpen kildekode for å designe sanntids prosessvisualiseringer og koble til industrielle enheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FUXA
FUXA er en åpen kildekode SCADA/HMI/dashbord-plattform bygget utelukkende for nettet. Dra-og-slipp-redigeringsverktøyet kjører i nettleseren, slik at ingeniører kan designe anleggsmimikker, dashbord og operatørskjermer uten å installere proprietære verktøy — og de samme skjermene vises på hvilken som helst enhet med en nettleser.
Selvhosting av FUXA på din egen VPS holder tag-data, prosjektfiler og enhetslegitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer, noe som er viktig for OT-miljøer der skybasert SCADA sjelden er et alternativ. Node.js-kjøretiden leveres med native drivere for Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT og Ethernet/IP, slik at den kan kommunisere med eksisterende PLS-er og feltutstyr uten ekstra gateways.
Viktige funksjoner i FUXA
Nettbasert redigeringsprogram
Design SCADA-skjermer, dashbord og alarmer direkte i nettleseren med en dra-og-slipp-editor — ingen Windows-spesifikke ingeniørverktøy er nødvendig.
Industrielle protokoller
Innebygde drivere for Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT og Ethernet/IP kobler FUXA til PLS-er og feltutstyr rett ut av esken.
Sanntids-tagger
Knytt elementer på skjermen til live enhetstagger og se verdier oppdateres i sanntid med innebygd historikkstøtte for trender og rapporter.
Alarmer og hendelser
Konfigurer terskelbaserte alarmer med kvitteringsarbeidsflyter og lagre en hendelseshistorikk for revisjoner og analyse etter hendelser.
SVG-basert grafikk
Skalerbar vektorgrafikk holder mimic-er skarpe på alle skjermstørrelser, fra operatør-HMI-er til store oversiktsdashbord på kontrollromveggen.
Skriptbar logikk
Legg til egendefinert JavaScript-logikk for å håndtere beregninger, transformasjoner og betinget atferd uten å bygge applikasjonen på nytt.
Hvorfor kjøre FUXA på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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