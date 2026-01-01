Opptil 69 % rabatt for pretix

Installer pretix med ett klikk.

Åpen kildekode-plattform for billettsalg for konferanser, festivaler, workshops og ethvert arrangement med en fysisk eller digital billett.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr93,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer pretix med ett klikk.

Velg en VPS-plan for pretix

Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med pretix

pretix er en funksjonsrik åpen kildekode-billettplattform bygget spesifikt for arrangementsarrangører som ønsker å selge billetter uten å betale avgifter per solgte billett til kommersielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedlikeholdt av pretix GmbH i Tyskland, driver den tusenvis av arrangementer over hele verden — fra små workshops til store konferanser og festivaler — og er konstruert for å håndtere øyeblikk med høytrafikk under billettsalg uten å kollapse.

Å hoste pretix selv på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og inntekter under din fulle kontroll. I stedet for å gi fra deg en prosentandel av hver billett til en tredjeparts betalingsløsning, betaler du en fast hostingavgift — og du forblir fullt ut GDPR-kompatibel ved å holde personopplysninger innenfor infrastrukturen du administrerer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i pretix

Fleksibelt billettsalg

Selg betalte, gratis og donasjonsbaserte billetter med kvoter, kuponger, setevalg og tidsbasert tilgjengelighet på tvers av flere arrangementer fra én butikk.

Innebygde betalinger

Innebygde integrasjoner med Stripe, PayPal, SEPA, bankoverføring og mange andre betalingsløsninger — ingen markedsplass for tredjeparts-plugins er nødvendig.

Sitteplaner

Visuelt interaktivt setevalg med kategorier, prisdifferensiering og tilgjengelighetsseter for teatre, saler og stadioner.

Innsjekking på stedet

De medfølgende mobil- og skrivebordsskannerappene validerer QR-kodede billetter ved døren, inkludert frakoblet modus for steder med dårlig tilkobling.

Flerspråklige butikker

Lanser lokaliserte billettbutikker på over 30 språk med oversatte e-poster, billettoppsett og betalingsflyter, klart til bruk.

REST API og Webhooks

Integrer pretix med CRM-systemer, regnskapssystemer og merkeutskrift via et dokumentert REST API og hendelsesdrevne webhooks.

Hvorfor kjøre pretix på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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