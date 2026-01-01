Installer pretix med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for billettsalg for konferanser, festivaler, workshops og ethvert arrangement med en fysisk eller digital billett.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med pretix
pretix er en funksjonsrik åpen kildekode-billettplattform bygget spesifikt for arrangementsarrangører som ønsker å selge billetter uten å betale avgifter per solgte billett til kommersielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedlikeholdt av pretix GmbH i Tyskland, driver den tusenvis av arrangementer over hele verden — fra små workshops til store konferanser og festivaler — og er konstruert for å håndtere øyeblikk med høytrafikk under billettsalg uten å kollapse.
Å hoste pretix selv på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og inntekter under din fulle kontroll. I stedet for å gi fra deg en prosentandel av hver billett til en tredjeparts betalingsløsning, betaler du en fast hostingavgift — og du forblir fullt ut GDPR-kompatibel ved å holde personopplysninger innenfor infrastrukturen du administrerer.
Viktige funksjoner i pretix
Fleksibelt billettsalg
Selg betalte, gratis og donasjonsbaserte billetter med kvoter, kuponger, setevalg og tidsbasert tilgjengelighet på tvers av flere arrangementer fra én butikk.
Innebygde betalinger
Innebygde integrasjoner med Stripe, PayPal, SEPA, bankoverføring og mange andre betalingsløsninger — ingen markedsplass for tredjeparts-plugins er nødvendig.
Sitteplaner
Visuelt interaktivt setevalg med kategorier, prisdifferensiering og tilgjengelighetsseter for teatre, saler og stadioner.
Innsjekking på stedet
De medfølgende mobil- og skrivebordsskannerappene validerer QR-kodede billetter ved døren, inkludert frakoblet modus for steder med dårlig tilkobling.
Flerspråklige butikker
Lanser lokaliserte billettbutikker på over 30 språk med oversatte e-poster, billettoppsett og betalingsflyter, klart til bruk.
REST API og Webhooks
Integrer pretix med CRM-systemer, regnskapssystemer og merkeutskrift via et dokumentert REST API og hendelsesdrevne webhooks.
Hvorfor kjøre pretix på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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