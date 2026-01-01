pretix er en funksjonsrik åpen kildekode-billettplattform bygget spesifikt for arrangementsarrangører som ønsker å selge billetter uten å betale avgifter per solgte billett til kommersielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedlikeholdt av pretix GmbH i Tyskland, driver den tusenvis av arrangementer over hele verden — fra små workshops til store konferanser og festivaler — og er konstruert for å håndtere øyeblikk med høytrafikk under billettsalg uten å kollapse.

Å hoste pretix selv på din egen VPS holder deltakerdata, betalingskonfigurasjon og inntekter under din fulle kontroll. I stedet for å gi fra deg en prosentandel av hver billett til en tredjeparts betalingsløsning, betaler du en fast hostingavgift — og du forblir fullt ut GDPR-kompatibel ved å holde personopplysninger innenfor infrastrukturen du administrerer.