Installer COPS med ett-klikks installasjon.
Lettvekts PHP OPDS- og HTML-server for ditt Calibre e-bokbibliotek, optimalisert for delt hosting og oppsett med lave ressurser.
Velg en VPS-plan for COPS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) er et raskt, skrivebeskyttet alternativ til den innebygde Calibre-innholdsserveren. Den eksponerer et eksisterende Calibre-bibliotek – standard
metadata.db-filen – gjennom et enkelt HTML-grensesnitt for nettlesere og en OPDS-feed for e-boklesere som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko og Marvin. Fordi den kjører på ren PHP uten egen database, forblir den responsiv på beskjeden maskinvare og starter på sekunder.
Selvhosting av COPS på en VPS gir mobile e-boklesere et raskt katalogendepunkt uten å måtte holde en Calibre-skrivebordsinstans kjørende, og passer naturlig med Calibre-Web for brukere som ønsker en skrivebeskyttet offentlig katalog atskilt fra deres fullstendige administrasjonsgrensesnitt.
Viktige funksjoner i COPS
Innebygd OPDS-feed
Innebygd OPDS 1.1-katalog slik at mobile leseapper kan bla gjennom, søke og laste ned fra Calibre-biblioteket ditt rett ut av esken.
Leser Calibre metadata.db
Peker direkte på den samme SQLite-databasen som Calibre bruker — ingen import, ingen duplikatbibliotek, ingen synkroniseringstrinn.
Lett fotavtrykk
Ren PHP uten ekstern database, slik at den holder seg rask på små VPS-planer og håndterer biblioteker med tusenvis av titler.
Nettleserleser
Leser EPUB-filer direkte i nettleseren via Monocle, slik at brukere kan forhåndsvise bøker uten å laste ned først.
Tilpassede temaer og konfigurasjon
Justerbar per instans via
local.php — velg et tema, angi sidestørrelse, begrens tilgang eller eksponer flere databaser samtidig.
Hvorfor kjøre COPS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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