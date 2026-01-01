COPS (Calibre OPDS PHP Server) er et raskt, skrivebeskyttet alternativ til den innebygde Calibre-innholdsserveren. Den eksponerer et eksisterende Calibre-bibliotek – standard metadata.db -filen – gjennom et enkelt HTML-grensesnitt for nettlesere og en OPDS-feed for e-boklesere som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko og Marvin. Fordi den kjører på ren PHP uten egen database, forblir den responsiv på beskjeden maskinvare og starter på sekunder.

Selvhosting av COPS på en VPS gir mobile e-boklesere et raskt katalogendepunkt uten å måtte holde en Calibre-skrivebordsinstans kjørende, og passer naturlig med Calibre-Web for brukere som ønsker en skrivebeskyttet offentlig katalog atskilt fra deres fullstendige administrasjonsgrensesnitt.