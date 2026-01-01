Installer evcc med ett-klikks installasjon.
Solcelle-optimalisert ladekontroller for elbiler og hjemmeenergisystem for hundrevis av veggbokser, omformere og kjøretøy.
Velg en VPS-plan for evcc
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med evcc
evcc er en åpen kildekode elbilladekontroller og et hjemmeenergistyringssystem som prioriterer å lade elbilen din med egenprodusert solenergi i stedet for strøm fra nettet. Den kobles til hundrevis av veggbokser, solcelleinvertere, batterilagringssystemer, smartmålere og kjøretøy-API-er for å koordinere lading basert på sanntids PV-overskudd, dynamiske strømtariffer og batteriets ladestatus.
Å drifte evcc selv på din egen VPS holder enhetslegitimasjon, ladehistorikk og automatiseringslogikk helt under din kontroll, fjerner enhver avhengighet av leverandørens skytjenester, og sikrer at ladestrategiene dine fortsetter å kjøre pålitelig når solen skinner.
Viktige funksjoner i evcc
Overskuddslading fra solenergi
Lader elbilen din med overskudds solenergi i sanntid, maksimerer egenforbruket og minimerer import fra strømnettet.
Dynamisk tariffstøtte
Planlegger lading i de billigste timene med dynamiske strømtariffer som Tibber, aWATTar og Octopus.
Hundrevis av enheter
Integreres med ladere, målere, vekselrettere og kjøretøy fra ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei og mange flere.
Nettleserbasert oppsett
Konfigurer veggbokser, kjøretøy, målere og ladepunkter via et veiledet webgrensesnitt uten å redigere YAML-filer manuelt.
Hjemmebatteri-klar
Koordinerer elbillading med hjemmebatteriets ladestatus, slik at husbatteriet ditt ikke tømmes for å lade bilen.
REST- og MQTT API-er
Tilbyr et komplett REST- og MQTT-API for Home Assistant, openHAB, Node-RED og tilpassede automatiseringer.
Hvorfor kjøre evcc på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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