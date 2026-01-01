evcc er en åpen kildekode elbilladekontroller og et hjemmeenergistyringssystem som prioriterer å lade elbilen din med egenprodusert solenergi i stedet for strøm fra nettet. Den kobles til hundrevis av veggbokser, solcelleinvertere, batterilagringssystemer, smartmålere og kjøretøy-API-er for å koordinere lading basert på sanntids PV-overskudd, dynamiske strømtariffer og batteriets ladestatus.

Å drifte evcc selv på din egen VPS holder enhetslegitimasjon, ladehistorikk og automatiseringslogikk helt under din kontroll, fjerner enhver avhengighet av leverandørens skytjenester, og sikrer at ladestrategiene dine fortsetter å kjøre pålitelig når solen skinner.