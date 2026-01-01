Shadowbroker er en åpen kildekode OSINT geospatial etterretningsplattform som samler over 60 globale sanntidsdatafeeder i ett enkelt interaktivt kartgrensesnitt. Den samler posisjoner for private og kommersielle fly, bevegelser for maritime fartøy, aktive satellittpasseringer, konfliktsoner, GPS-jamming-hendelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameraer og mesh-radionettverk – offentlig tilgjengelige data som sjelden er samlet på ett sted. Et valgfritt AI-agentlag lar deg koble til en språkmodell for å tolke feeder og avdekke korrelasjoner som ikke er synlige ved å se på individuelle datalag.

Å drifte Shadowbroker på en VPS gir teamet ditt et vedvarende, delt etterretningsdashbord uten bruksanalyse, ingen deling av tredjepartsdata, og full kontroll over hvilke feeder og API-integrasjoner som er aktivert.