Installer Shadowbroker med ett klikk.
Åpen kildekode sanntids OSINT-plattform som aggregerer over 60+ direkte globale etterretningsstrømmer — fly, skip, satellitter og mer — på ett kart.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shadowbroker
Shadowbroker er en åpen kildekode OSINT geospatial etterretningsplattform som samler over 60 globale sanntidsdatafeeder i ett enkelt interaktivt kartgrensesnitt. Den samler posisjoner for private og kommersielle fly, bevegelser for maritime fartøy, aktive satellittpasseringer, konfliktsoner, GPS-jamming-hendelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameraer og mesh-radionettverk – offentlig tilgjengelige data som sjelden er samlet på ett sted. Et valgfritt AI-agentlag lar deg koble til en språkmodell for å tolke feeder og avdekke korrelasjoner som ikke er synlige ved å se på individuelle datalag.
Å drifte Shadowbroker på en VPS gir teamet ditt et vedvarende, delt etterretningsdashbord uten bruksanalyse, ingen deling av tredjepartsdata, og full kontroll over hvilke feeder og API-integrasjoner som er aktivert.
Viktige funksjoner i Shadowbroker
60+ direkte datastrømmer
Aggreger flyposisjoner, marine fartøy, satellittpasseringer, konfliktsoner, GPS-jamminghendelser og seismiske data fra over 60 kilder uten å bytte mellom verktøy.
Fly- og fartøyssporing
Overvåk privatfly, kommersielle fly og maritime fartøy i sanntid ved hjelp av OpenSky OAuth2 og AIS-strømintegrasjoner for global dekning.
AI-agentlag
Koble en språkmodell for å analysere direktestrømmer og automatisk avdekke tidligere usette korrelasjoner på tvers av geospatiale datalag.
Konflikt- og trusseloverlegg
Visualiser aktive konfliktsoner, GPS-jamminghendelser, skogbrannfronter og nødalarmvarsler på samme kart som fly- og sjøtrafikk.
Selvhostet intelligens
Oppbevar alle etterretningsdata på din egen VPS uten SaaS-abonnementer, ingen bruksanalyse og ingen tredjepartsplattformer som mottar dine spørringer.
Hvorfor kjøre Shadowbroker på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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