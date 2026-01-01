Installer slskd med ett klikk.
Nettbasert klient med åpen kildekode for Soulseek peer-to-peer musikk- og fildelingsnettverk.
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Hva du kan bygge med slskd
slskd er en moderne, åpen kildekode-klient for Soulseek peer-to-peer-nettverket, levert utelukkende via et responsivt webgrensesnitt. Den erstatter de eldre desktop Soulseek-klientene med en selvhostet server du kan nå fra hvilken som helst nettleser, slik at du kan søke etter og laste ned musikk, tapsfrie filer og annet innhold delt av millioner av Soulseek-brukere døgnet rundt — selv når skrivebordet ditt er slått av.
Å selvhoste slskd på en VPS betyr at nedlastingene dine kjører kontinuerlig i bakgrunnen uten å binde opp en lokal maskin. Alle innstillinger kan administreres via det innebygde webgrensesnittet eller en ekstern YAML-konfigurasjonsfil, noe som gir deg full kontroll over delte kataloger, nedlastingskøer, overføringsgrenser og brukertillatelser.
Viktige funksjoner i slskd
Nettbasert grensesnitt
Administrer søk, nedlastinger og overføringer fra hvilken som helst nettleser uten å installere en skrivebordsklient.
Kontinuerlige nedlastinger i bakgrunnen
Kjører som en vedvarende server slik at nedlastinger i kø fullføres selv når din lokale maskin er slått av.
Fjernkonfigurasjon
Juster alle innstillinger direkte via webgrensesnittet eller ved å redigere en YAML-konfigurasjonsfil eksternt uten omstart.
Overføringskøstyring
Overvåk opplastings- og nedlastingskøer, angi hastighetsgrenser og prioriter overføringer fra ett enkelt dashbord.
Bruker- og delingskontroller
Definer hvilke kataloger som skal deles, angi brukerrettigheter og administrer hvem som kan bla gjennom eller laste ned filene dine.
Hvorfor kjøre slskd på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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