slskd er en moderne, åpen kildekode-klient for Soulseek peer-to-peer-nettverket, levert utelukkende via et responsivt webgrensesnitt. Den erstatter de eldre desktop Soulseek-klientene med en selvhostet server du kan nå fra hvilken som helst nettleser, slik at du kan søke etter og laste ned musikk, tapsfrie filer og annet innhold delt av millioner av Soulseek-brukere døgnet rundt — selv når skrivebordet ditt er slått av.

Å selvhoste slskd på en VPS betyr at nedlastingene dine kjører kontinuerlig i bakgrunnen uten å binde opp en lokal maskin. Alle innstillinger kan administreres via det innebygde webgrensesnittet eller en ekstern YAML-konfigurasjonsfil, noe som gir deg full kontroll over delte kataloger, nedlastingskøer, overføringsgrenser og brukertillatelser.