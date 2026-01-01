Installer ViewTube med ett-klikks installasjon.
Elegant, personvernvennlig alternativt YouTube-grensesnitt for å se videoer og administrere abonnementer uten annonser eller sporing.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ViewTube
ViewTube er en personvernvennlig front-end med åpen kildekode for YouTube. Den lar deg søke, se og følge kanaler gjennom et rent, moderne grensesnitt som videresender videodata slik at YouTube aldri ser din IP-adresse, nettleserfingeravtrykk eller seerhistorikk. Bygget på Invidious- og Piped-API-ene, kombinerer den en polert Vue-basert spiller med SponsorBlock-segmenthopping og DeArrow-miniatyrbildeopprydding.
Selvhosting av ViewTube på din egen VPS gir deg en personlig, annonsefri YouTube-opplevelse som du fullt ut kontrollerer. Et lokalt kontosystem lagrer dine abonnementer, historikk og spillelister i din egen MongoDB-database i stedet for en Google-konto, mens Redis holder responsene raske. Kanalabonnement i RSS-stil lar deg holde deg oppdatert med skapere uten å måtte åpne youtube.com.
Viktige funksjoner i ViewTube
Ingen annonser eller sporing
Videoer strømmes via din egen server, så det er ingen pre-roll- eller mid-roll-annonser, og YouTube ser aldri din IP-adresse eller nettleserens fingeravtrykk.
Abonnementer uten Google
Opprett en lokal konto for å følge kanaler, bygge spillelister og spore historikk — alt lagret i din egen database, ikke en Google-konto.
SponsorBlock og DeArrow
Hopp automatisk over sponsorsegmenter, introer og egenpromoteringer, og erstatt clickbait-miniatyrbilder og titler med publikumsbaserte alternativer.
Moderne videospiller
En polert Vue-basert avspiller støtter valg av kvalitet og kodek, avspillingshastighet, teatermodus og tastatursnarveier.
Invidious og Piped
Henter data gjennom flere Invidious- og Piped-bakender, og faller automatisk tilbake mellom instanser for pålitelig avspilling.
Hvorfor kjøre ViewTube på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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