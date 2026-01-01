ViewTube er en personvernvennlig front-end med åpen kildekode for YouTube. Den lar deg søke, se og følge kanaler gjennom et rent, moderne grensesnitt som videresender videodata slik at YouTube aldri ser din IP-adresse, nettleserfingeravtrykk eller seerhistorikk. Bygget på Invidious- og Piped-API-ene, kombinerer den en polert Vue-basert spiller med SponsorBlock-segmenthopping og DeArrow-miniatyrbildeopprydding.

Selvhosting av ViewTube på din egen VPS gir deg en personlig, annonsefri YouTube-opplevelse som du fullt ut kontrollerer. Et lokalt kontosystem lagrer dine abonnementer, historikk og spillelister i din egen MongoDB-database i stedet for en Google-konto, mens Redis holder responsene raske. Kanalabonnement i RSS-stil lar deg holde deg oppdatert med skapere uten å måtte åpne youtube.com.