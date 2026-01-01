Installer Vitess med ett klikk.
Dataklyngesystem for horisontal MySQL-skalering med automatisert sharding, tilkoblingspulje og spørringsruting.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Vitess
Vitess er et åpen kildekode-databaseklyngesystem bygget for å skalere MySQL horisontalt. Opprinnelig utviklet av YouTube for å håndtere milliarder av spørringer per dag, tilbyr det automatisert sharding, intelligent spørringsruting og tilkoblingspooling på toppen av standard MySQL-instanser uten å kreve endringer på applikasjonsnivå.
Selvhosting av Vitess på en VPS gir deg YouTube-kvalitets infrastruktur for databaseskalering for applikasjoner med høy trafikk. Det håndterer tilkoblingsmultipleksing for å redusere databasebelastningen, støtter online skjemaendringer uten nedetid, og tilbyr et enhetlig spørringsgrensesnitt på tvers av flere shards som fremstår som en enkelt database for applikasjonen din.
Viktige funksjoner i Vitess
Horisontal sharding
Distribuer data automatisk på tvers av flere MySQL-instanser for å skalere skrivekapasiteten utover det en enkelt server kan håndtere.
Tilkoblingspulje
Vitess multiplekser tusenvis av applikasjonstilkoblinger inn i en liten pulje med MySQL-tilkoblinger, noe som drastisk reduserer belastningen på databaseserveren.
Online skjemaendringer
Endre tabellskjemaer på store datasett uten låsing eller nedetid ved å bruke Vitess' administrerte online DDL-utførelse.
Spørringsruting
Spørringer rutes automatisk til riktig shard basert på sharding-nøkkelen, transparent for applikasjonslaget.
MySQL-kompatibel
Applikasjoner kobler seg til Vitess ved å bruke standard MySQL-drivere og -protokoller uten at kodeendringer er nødvendig.
Hvorfor kjøre Vitess på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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