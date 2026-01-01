Vitess er et åpen kildekode-databaseklyngesystem bygget for å skalere MySQL horisontalt. Opprinnelig utviklet av YouTube for å håndtere milliarder av spørringer per dag, tilbyr det automatisert sharding, intelligent spørringsruting og tilkoblingspooling på toppen av standard MySQL-instanser uten å kreve endringer på applikasjonsnivå.

Selvhosting av Vitess på en VPS gir deg YouTube-kvalitets infrastruktur for databaseskalering for applikasjoner med høy trafikk. Det håndterer tilkoblingsmultipleksing for å redusere databasebelastningen, støtter online skjemaendringer uten nedetid, og tilbyr et enhetlig spørringsgrensesnitt på tvers av flere shards som fremstår som en enkelt database for applikasjonen din.