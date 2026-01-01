Installer Leantime med ett klikk.
Prosjektstyringsplattform med åpen kildekode, utviklet for ikke-prosjektledere, som kombinerer strategi, planlegging og utførelsesverktøy.
Velg en VPS-plan for Leantime
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Leantime
Leantime er et åpen kildekode prosjektstyringssystem bygget spesifikt for team som trenger kraftig koordinering uten komplekse PM-metodologier. Det kombinerer Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, timelister, wikier og unike strategiske verktøy som Lean Canvas og SWOT-analyse i én sammenhengende plattform — tilgjengelig på over 20 språk med LDAP- og OIDC-støtte for bedriftsmiljøer.
Selv-hosting av Leantime på din VPS betyr ubegrenset antall brukere, ubegrenset antall prosjekter og ingen lisenskostnader per bruker. Dine prosjektdata, strategiske planer og teamhistorikk forblir på infrastruktur du kontrollerer, støttet av MariaDB for pålitelig persistens.
Viktige funksjoner i Leantime
Flere oppgavevisninger
Bytt mellom Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, kalender, liste og tabellvisninger for å matche hvordan teamet ditt foretrekker å jobbe.
Verktøy for strategisk planlegging
Bygg Lean Canvas, Business Model Canvas og SWOT-analyse direkte i plattformen for å samkjøre daglige oppgaver med forretningsmål.
Innebygd tidsregistrering
Loggfør timer mot oppgaver og prosjekter for nøyaktig fakturering, lønnskjøring og analyse av prosjektkostnader uten et separat verktøy.
Ubegrenset antall brukere
Legg til så mange teammedlemmer som nødvendig med rollebaserte tillatelser per prosjekt og ingen lisensavgifter per bruker.
Bedriftsautentisering
Koble til LDAP- eller OIDC-leverandører og aktiver tofaktorgodkjenning for organisasjonsomfattende sikkerhetsstandarder.
Hvorfor kjøre Leantime på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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