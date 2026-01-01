Leantime er et åpen kildekode prosjektstyringssystem bygget spesifikt for team som trenger kraftig koordinering uten komplekse PM-metodologier. Det kombinerer Kanban-tavler, Gantt-diagrammer, timelister, wikier og unike strategiske verktøy som Lean Canvas og SWOT-analyse i én sammenhengende plattform — tilgjengelig på over 20 språk med LDAP- og OIDC-støtte for bedriftsmiljøer.

Selv-hosting av Leantime på din VPS betyr ubegrenset antall brukere, ubegrenset antall prosjekter og ingen lisenskostnader per bruker. Dine prosjektdata, strategiske planer og teamhistorikk forblir på infrastruktur du kontrollerer, støttet av MariaDB for pålitelig persistens.