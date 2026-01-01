Donetick er en selvhostet applikasjon for oppgavebehandling, spesialbygd for delte bofellesskap og små grupper. Den går lenger enn enkle gjøremålslister ved å tilby intelligente tildelingsstrategier – inkludert tilfeldig rotasjon og balansering av arbeidsbelastning basert på fullføringshistorikk – slik at gjentakende oppgaver fordeles rettferdig blant alle medlemmer uten manuell koordinering.

Fleksibel planlegging støtter daglige, ukentlige, månedlige og egendefinerte gjentakelsesmønstre, mens integrasjoner med Telegram og Pushover leverer rettidige påminnelser. Støtte for NFC-tagger lar medlemmer fullføre oppgaver umiddelbart ved å tappe en tag på relevant sted. SSO- og OIDC-kompatibilitet betyr at Donetick passer inn i eksisterende identitetsoppsett, og den lettvekts SQLite-bakenden gjør utrullingen enkel. Selvhosting gir deg fullt datvern uten abonnementsavgifter.