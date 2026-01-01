Installer Donetick med ett-klikks installasjon.
Samarbeidsbasert oppgavebehandler med åpen kildekode for å organisere husholdningsoppgaver og gjentakende ansvar mellom flere brukere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Donetick
Donetick er en selvhostet applikasjon for oppgavebehandling, spesialbygd for delte bofellesskap og små grupper. Den går lenger enn enkle gjøremålslister ved å tilby intelligente tildelingsstrategier – inkludert tilfeldig rotasjon og balansering av arbeidsbelastning basert på fullføringshistorikk – slik at gjentakende oppgaver fordeles rettferdig blant alle medlemmer uten manuell koordinering.
Fleksibel planlegging støtter daglige, ukentlige, månedlige og egendefinerte gjentakelsesmønstre, mens integrasjoner med Telegram og Pushover leverer rettidige påminnelser. Støtte for NFC-tagger lar medlemmer fullføre oppgaver umiddelbart ved å tappe en tag på relevant sted. SSO- og OIDC-kompatibilitet betyr at Donetick passer inn i eksisterende identitetsoppsett, og den lettvekts SQLite-bakenden gjør utrullingen enkel. Selvhosting gir deg fullt datvern uten abonnementsavgifter.
Viktige funksjoner i Donetick
Smart oppgavetildeling
Fordeler oppgaver rettferdig ved å bruke tilfeldig tildeling eller arbeidsbelastningsbalansering basert på hvert medlems fullføringshistorikk.
Fleksibel gjentakelse
Støtter daglige, ukentlige, månedlige og tilpassede tidsplaner slik at hver rutine — fra daglig oppvask til månedlig grundig rengjøring — holder seg på sporet.
Push-varsler
Integreres med Telegram og Pushover for å sende påminnelser og varsler om forfall direkte til medlemmenes enheter.
NFC-tag-støtte
Plasser NFC-brikker på relevante steder rundt i hjemmet slik at medlemmer kan markere oppgaver som fullførte umiddelbart med et trykk på telefonen.
SSO og OIDC-innlogging
Kobler til eksisterende identitetsleverandører via Single Sign-On og OpenID Connect for sømløs brukeradministrasjon.
Hvorfor kjøre Donetick på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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