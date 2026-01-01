Scoold er en åpen kildekode spørsmål-og-svar- og kunnskapsdelingsplattform inspirert av Stack Overflow, spesialbygd for team, skoler og organisasjoner som trenger et strukturert sted for å fange opp spørsmål, svar og felles kunnskap. Frontend-en med én JAR Spring Boot er koblet sammen med Para-backend-en, som håndterer autentisering, søk og persistens, og leveres samlet i denne distribusjonen med en innebygd H2-database klar til bruk ved første oppstart.

Selv-hosting av Scoold holder hvert spørsmål, svar, stemme og brukeridentitet på din egen VPS i stedet for en tredjeparts SaaS spørsmål-og-svar-tjeneste. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen leverandørlåsning på kunnskapsbasen din, og Apache 2.0-lisensen lar deg tilpasse stemmeregler, merker, områder og autentiseringsleverandører for å matche hvordan teamet ditt faktisk jobber.