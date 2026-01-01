Installer Scoold med ett klikk.
Selvhostet Stack Overflow-stil Q&A-plattform for team, klasserom og intern kunnskapsdeling.
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Hva du kan bygge med Scoold
Scoold er en åpen kildekode spørsmål-og-svar- og kunnskapsdelingsplattform inspirert av Stack Overflow, spesialbygd for team, skoler og organisasjoner som trenger et strukturert sted for å fange opp spørsmål, svar og felles kunnskap. Frontend-en med én JAR Spring Boot er koblet sammen med Para-backend-en, som håndterer autentisering, søk og persistens, og leveres samlet i denne distribusjonen med en innebygd H2-database klar til bruk ved første oppstart.
Selv-hosting av Scoold holder hvert spørsmål, svar, stemme og brukeridentitet på din egen VPS i stedet for en tredjeparts SaaS spørsmål-og-svar-tjeneste. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen leverandørlåsning på kunnskapsbasen din, og Apache 2.0-lisensen lar deg tilpasse stemmeregler, merker, områder og autentiseringsleverandører for å matche hvordan teamet ditt faktisk jobber.
Viktige funksjoner i Scoold
Stack Overflow-arbeidsflyt
Stemmegivning, aksepterte svar, omdømme, merker og tagger gir bidragsytere den samme velkjente spørsmål-og-svar-flyten som den offentlige Stack Overflow, uten læringskurve for nye teammedlemmer.
Rom for team
Grupper spørsmål og brukere i isolerte områder slik at ingeniøravdelingen, kundestøtte og HR kan dele én enkelt Scoold-installasjon uten at innholdet deres blandes sammen.
Medfølgende Para backend
Para-applikasjonsserveren er distribuert sammen med Scoold og auto-initialiseres ved første oppstart, slik at autentisering, søk og lagring fungerer umiddelbart uten separat oppsett.
Sosial og LDAP-pålogging
Logg inn med Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP eller e-post og passord — velg identitetsleverandørene organisasjonen din allerede bruker uten å skrive tilpasset autentiseringskode.
Markdown og kodeblokker
GitHub-formatert markdown med syntaksuthevede kodeblokker, tabeller, oppgavelister og emojier gjør Scoold naturlig egnet for ingeniørteam som dokumenterer tekniske problemer og løsninger.
REST API og webhooks
Et OpenAPI 3.0 REST-grensesnitt og signerte webhooks lar deg skripte rapportering, importere eldre spørsmål og svar-innhold og koble Scoold til chat, Zapier eller din egen automatisering.
Hvorfor kjøre Scoold på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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