Opptil 69 % rabatt for Scoold

Installer Scoold med ett klikk.

Selvhostet Stack Overflow-stil Q&A-plattform for team, klasserom og intern kunnskapsdeling.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Scoold med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Scoold

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Scoold

Scoold er en åpen kildekode spørsmål-og-svar- og kunnskapsdelingsplattform inspirert av Stack Overflow, spesialbygd for team, skoler og organisasjoner som trenger et strukturert sted for å fange opp spørsmål, svar og felles kunnskap. Frontend-en med én JAR Spring Boot er koblet sammen med Para-backend-en, som håndterer autentisering, søk og persistens, og leveres samlet i denne distribusjonen med en innebygd H2-database klar til bruk ved første oppstart.

Selv-hosting av Scoold holder hvert spørsmål, svar, stemme og brukeridentitet på din egen VPS i stedet for en tredjeparts SaaS spørsmål-og-svar-tjeneste. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen leverandørlåsning på kunnskapsbasen din, og Apache 2.0-lisensen lar deg tilpasse stemmeregler, merker, områder og autentiseringsleverandører for å matche hvordan teamet ditt faktisk jobber.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Scoold

Stack Overflow-arbeidsflyt

Stemmegivning, aksepterte svar, omdømme, merker og tagger gir bidragsytere den samme velkjente spørsmål-og-svar-flyten som den offentlige Stack Overflow, uten læringskurve for nye teammedlemmer.

Rom for team

Grupper spørsmål og brukere i isolerte områder slik at ingeniøravdelingen, kundestøtte og HR kan dele én enkelt Scoold-installasjon uten at innholdet deres blandes sammen.

Medfølgende Para backend

Para-applikasjonsserveren er distribuert sammen med Scoold og auto-initialiseres ved første oppstart, slik at autentisering, søk og lagring fungerer umiddelbart uten separat oppsett.

Sosial og LDAP-pålogging

Logg inn med Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP eller e-post og passord — velg identitetsleverandørene organisasjonen din allerede bruker uten å skrive tilpasset autentiseringskode.

Markdown og kodeblokker

GitHub-formatert markdown med syntaksuthevede kodeblokker, tabeller, oppgavelister og emojier gjør Scoold naturlig egnet for ingeniørteam som dokumenterer tekniske problemer og løsninger.

REST API og webhooks

Et OpenAPI 3.0 REST-grensesnitt og signerte webhooks lar deg skripte rapportering, importere eldre spørsmål og svar-innhold og koble Scoold til chat, Zapier eller din egen automatisering.

Hvorfor kjøre Scoold på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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