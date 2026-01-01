Installer SuggestArr med ett klikk.
Automatisert medieanbefalingsmotor som analyserer seerhistorikk og ber om lignende innhold via Seer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SuggestArr
SuggestArr kobler seg til medieserveren din (Jellyfin, Plex eller Emby) og din Seer-instans for å automatisere medieoppdagelses- og forespørselssyklusen. Den leser nylig visningshistorikk, finner lignende filmer og TV-serier via TMDb-databasen, og sender automatisk inn nedlastingsforespørsler på en konfigurerbar tidsplan – og lukker dermed sløyfen mellom det du ser i dag og det som dukker opp i biblioteket ditt i morgen.
I motsetning til manuelle forespørselsarbeidsflyter, kjører SuggestArr uten tilsyn. En valgfri AI-modus som bruker et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt API (inkludert lokal Ollama) legger til hyper-personaliserte anbefalinger med naturlig språk-søk. Oppsettet gjøres via en veiviser i et web-grensesnitt etter utrulling – ingen API-legitimasjon kreves ved utrulling.
Viktige funksjoner i SuggestArr
Analyse av visningshistorikk
Leser nylig avspillingshistorikk fra Jellyfin, Plex eller Emby for å identifisere hva brukere ser på og finne relevante kandidater for nye anbefalinger.
Automatisert innsending av forespørsel
Sender medieforespørsler direkte til din Seer-instans på en konfigurerbar cron-plan, uten manuell inngripen nødvendig etter første oppsett.
TMDb-drevne anbefalinger
Oppdager lignende titler ved å bruke The Movie Database API med filtre for sjanger, vurdering, utgivelsesår, språk og strømmetilgjengelighet.
AI-drevet oppdagelse
Valgfri LLM-integrasjon med OpenAI, Ollama, Gemini eller LiteLLM leverer personaliserte anbefalinger og muliggjør mediesøk med naturlig språk.
Sanntidsloggviser
Innebygd dashbord med direktefiltrerte logger som viser nøyaktig hva som ble anbefalt, forespurt og hoppet over under hver automatiseringskjøring.
Hvorfor kjøre SuggestArr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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