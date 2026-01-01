SuggestArr kobler seg til medieserveren din (Jellyfin, Plex eller Emby) og din Seer-instans for å automatisere medieoppdagelses- og forespørselssyklusen. Den leser nylig visningshistorikk, finner lignende filmer og TV-serier via TMDb-databasen, og sender automatisk inn nedlastingsforespørsler på en konfigurerbar tidsplan – og lukker dermed sløyfen mellom det du ser i dag og det som dukker opp i biblioteket ditt i morgen.

I motsetning til manuelle forespørselsarbeidsflyter, kjører SuggestArr uten tilsyn. En valgfri AI-modus som bruker et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt API (inkludert lokal Ollama) legger til hyper-personaliserte anbefalinger med naturlig språk-søk. Oppsettet gjøres via en veiviser i et web-grensesnitt etter utrulling – ingen API-legitimasjon kreves ved utrulling.