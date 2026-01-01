Installer Verdaccio med ett klikk.
Lett privat npm-proxyregister for publisering, bufring og administrering av JavaScript-pakker i teamet ditt.
Velg en VPS-plan for Verdaccio
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Verdaccio
Verdaccio er et lettvektig, åpen kildekode privat npm-register som lar team publisere interne pakker og fungere som en proxy for det offentlige npm-registeret. I motsetning til hostede registre som tar betalt per bruker eller pålegger hastighetsbegrensninger, kjører Verdaccio utelukkende på din egen infrastruktur — noe som gir deg en rask, lokal hurtigbuffer for npm-pakker sammen med et sikkert lager for dine private JavaScript-moduler.
Selv-hosting med Verdaccio fjerner byggepipelineenes avhengighet av ekstern npm-tilgjengelighet, fremskynder installasjoner gjennom lokal hurtigbufring, og holder proprietær kode unna offentlige registre. Det er fullt kompatibelt med npm, Yarn og pnpm uten noen klient-side konfigurasjonsendringer utover å peke til din register-URL.
Viktige funksjoner i Verdaccio
Privat pakkepublisering
Publiser og distribuer interne npm-pakker innenfor teamet ditt uten å eksponere dem for det offentlige registeret.
npm proxy og cache
Speiler automatisk offentlige npm-pakker lokalt slik at installasjoner forblir raske og pålitelige selv når npm er utilgjengelig.
npm, Yarn, pnpm kompatibel
Fungerer rett ut av esken med alle store JavaScript-pakkebehandlere — ingen spesielle klientplugins eller wrappere er nødvendig.
Innebygd autentisering
Administrer brukertilgang med htpasswd-basert autentisering for å kontrollere hvem som kan publisere eller installere pakker.
Web UI inkludert
Bla gjennom pakker, inspiser versjoner og søk i registeret ditt via et rent, innebygd webgrensesnitt.
Plugin-økosystem
Utvid lagring, autentisering og mellomvare via et rikt plugin-system for å integrere med S3, LDAP eller tilpassede arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Verdaccio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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