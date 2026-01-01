Verdaccio er et lettvektig, åpen kildekode privat npm-register som lar team publisere interne pakker og fungere som en proxy for det offentlige npm-registeret. I motsetning til hostede registre som tar betalt per bruker eller pålegger hastighetsbegrensninger, kjører Verdaccio utelukkende på din egen infrastruktur — noe som gir deg en rask, lokal hurtigbuffer for npm-pakker sammen med et sikkert lager for dine private JavaScript-moduler.

Selv-hosting med Verdaccio fjerner byggepipelineenes avhengighet av ekstern npm-tilgjengelighet, fremskynder installasjoner gjennom lokal hurtigbufring, og holder proprietær kode unna offentlige registre. Det er fullt kompatibelt med npm, Yarn og pnpm uten noen klient-side konfigurasjonsendringer utover å peke til din register-URL.