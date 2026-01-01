Installer Invio med ett klikk.
Minimalistisk selvhostet faktureringssystem for frilansere og små team uten abonnementsavgifter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Invio
Invio er en rask, fokusert faktureringsapplikasjon bygget for frilansere og små team som trenger profesjonell fakturering uten kompleksiteten til fullverdige CRM-plattformer. Den dekker den sentrale faktureringsarbeidsflyten — administrasjon av produktkatalog, opprettelse av fakturaer og passordfrie sikre lenker for klienttilgang — i et rent, lett grensesnitt som lastes umiddelbart selv på beskjeden maskinvare.
Selvhosting av Invio på din egen VPS betyr at dine finansielle data aldri berører en tredjeparts server, uten fakturagebyrer per faktura og uten abonnementskostnader. Fakturahistorikk, produktkataloger og klientregistre lagres i en innebygd SQLite-database på din egen infrastruktur, noe som gir deg fullt eierskap over forretningsregistrene dine.
Viktige funksjoner i Invio
Produktkatalog
Oppretthold en katalog over tjenester og varer med kategorier slik at varelinjer kan legges til nye fakturaer på sekunder med automatisk utfylte priser og beskrivelser.
Kundelenker uten passord
Del fakturaer via sikre lenker som kunder kan åpne uten å opprette en konto, noe som fjerner friksjon fra betalingsgjennomgangsprosessen.
Flerspråklig støtte
Fullstendige grensesnittoversettelser for engelsk, tysk, nederlandsk og portugisisk muliggjør fakturering av internasjonale kunder på deres foretrukne språk.
Ingen abonnementsavgifter
Selvhosting eliminerer gjentakende SaaS-kostnader — betal kun for VPS-ressursene du allerede bruker, uten fakturabaserte eller brukerbaserte priser.
Lettvektarkitektur
SQLite-basert lagring uten en separat databasetjeneste holder utrullingen enkel og ressursbruken minimal på VPS-abonnement på inngangsnivå.
Hvorfor kjøre Invio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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