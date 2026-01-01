Invio er en rask, fokusert faktureringsapplikasjon bygget for frilansere og små team som trenger profesjonell fakturering uten kompleksiteten til fullverdige CRM-plattformer. Den dekker den sentrale faktureringsarbeidsflyten — administrasjon av produktkatalog, opprettelse av fakturaer og passordfrie sikre lenker for klienttilgang — i et rent, lett grensesnitt som lastes umiddelbart selv på beskjeden maskinvare.

Selvhosting av Invio på din egen VPS betyr at dine finansielle data aldri berører en tredjeparts server, uten fakturagebyrer per faktura og uten abonnementskostnader. Fakturahistorikk, produktkataloger og klientregistre lagres i en innebygd SQLite-database på din egen infrastruktur, noe som gir deg fullt eierskap over forretningsregistrene dine.