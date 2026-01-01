Zammad er et fullt åpen kildekode-basert helpdesk- og kundestøttesystem som samler e-post-, chat-, telefon-, Twitter-, Facebook- og Telegram-samtaler i én enkelt sakskø. Agenter jobber fra én innboks mens kunder når deg på den kanalen de foretrekker, og hver interaksjon logges mot en samlet kundeprofil med en komplett revisjonshistorikk.

Selv-hosting av Zammad på din egen VPS holder kundedata, samtaleutskrifter og SLA-målinger under din kontroll uten lisensavgifter per agent. Plattformen skalerer fra en én-persons supportdesk til en drift med flere team, med tilpassede arbeidsflyter, kunnskapsbaseartikler og tidssporing.