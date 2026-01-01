Installer Zammad med ett klikk.
Åpen kildekode helpdesk- og kundestøtteplattform som gjør e-post, chat og sosiale kanaler om til én enkelt arbeidsflyt for billettbehandling.
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Hva du kan bygge med Zammad
Zammad er et fullt åpen kildekode-basert helpdesk- og kundestøttesystem som samler e-post-, chat-, telefon-, Twitter-, Facebook- og Telegram-samtaler i én enkelt sakskø. Agenter jobber fra én innboks mens kunder når deg på den kanalen de foretrekker, og hver interaksjon logges mot en samlet kundeprofil med en komplett revisjonshistorikk.
Selv-hosting av Zammad på din egen VPS holder kundedata, samtaleutskrifter og SLA-målinger under din kontroll uten lisensavgifter per agent. Plattformen skalerer fra en én-persons supportdesk til en drift med flere team, med tilpassede arbeidsflyter, kunnskapsbaseartikler og tidssporing.
Viktige funksjoner i Zammad
Flerkanalsinnboks
Trekk saker fra e-post, nettprat, Telegram, Twitter, Facebook og telefon inn i én kø, slik at agenter aldri trenger å bytte mellom verktøy.
SLA og eskalering
Definer mål for respons og løsning per kunde eller billettype, med automatiske eskaleringer når frister overskrides.
Kunnskapsbase
Publiser offentlige og interne artikler med flerspråklig støtte for å avlede gjentatte henvendelser og lære opp nye agenter raskere.
Fulltekstsøk
Elasticsearch-drevet søk i alle billetter, artikler og kundeposter gir resultater på millisekunder, selv i stor skala.
Tilpassede arbeidsflyter
Bygg triggerbaserte automatiseringer og planlagte jobber som ruter saker, sender svar og oppdaterer felt uten å skrive kode.
REST API og webhooks
Integrer Zammad med CRMer, overvåkingsverktøy og chatroboter via et omfattende REST API og utgående webhooks.
Hvorfor kjøre Zammad på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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