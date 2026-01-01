Installer Text Generation Web UI med ett-klikks installasjon.
Funksjonsrikt webgrensesnitt for å kjøre lokale LLM-er med støtte for GGUF, GPTQ og AWQ på CPU eller GPU.
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Hva du kan bygge med Text Generation Web UI
Text Generation Web UI er et åpen kildekode Gradio-basert grensesnitt for lasting, kjøring og interaksjon med store språkmodeller lokalt. Det støtter flere modellformater enn praktisk talt alle andre selvhostede LLM-frontend-er — inkludert GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 og Transformers — noe som gjør det til det primære verktøyet for brukere som jobber med ulike modellfiler fra HuggingFace og trenger full kontroll over inferensparametere.
Denne distribusjonen bruker den CPU-optimaliserte byggingen, som kjører GGUF-kvantiserte modeller via llama.cpp-backend-en — praktisk på enhver VPS uten en dedikert GPU. Plasser enhver GGUF-modellfil i modeller-volumet, og den vil vises i Modeller-fanen klar til å lastes. Selvhosting holder samtalene dine, systempromptene og eventuelle dokumenter du deler med modellen på din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Text Generation Web UI
Støtte for flerformatmodeller
Laste inn GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- og Transformers-modeller fra det samme grensesnittet uten å rekonfigurere bakendene eller bygge om beholderen.
Chat, instruer og notatbok
Tre distinkte interaksjonsmoduser dekker fler-turssamtaler, strukturerte spørsmål-svar-oppgaver og fri tekstgenerering i ett verktøy.
Karakter- og personasystem
Definer detaljerte AI-karakterkort med bakgrunnshistorier, eksempeldialoger og avatarer for å forme modellens atferd på tvers av økter.
OpenAI-kompatibel API
Aktiver det valgfrie REST API-et på port 5000 for å koble til eksterne applikasjoner ved hjelp av standard OpenAI klientbiblioteker uten kodeendringer.
Utvidelsesøkosystem
Fellesskapsutvidelser legger til funksjonalitet som langtidsminne, stemmeinn-/utdata, Stable Diffusion-integrasjon og tilpassede verktøy.
GPU-fri CPU-inferens
Kjører GGUF-kvantiserte modeller på CPU via llama.cpp — en 3-7B-parametermodell er praktisk på en standard VPS med 8 GB RAM.
Hvorfor kjøre Text Generation Web UI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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