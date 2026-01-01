Text Generation Web UI er et åpen kildekode Gradio-basert grensesnitt for lasting, kjøring og interaksjon med store språkmodeller lokalt. Det støtter flere modellformater enn praktisk talt alle andre selvhostede LLM-frontend-er — inkludert GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 og Transformers — noe som gjør det til det primære verktøyet for brukere som jobber med ulike modellfiler fra HuggingFace og trenger full kontroll over inferensparametere.

Denne distribusjonen bruker den CPU-optimaliserte byggingen, som kjører GGUF-kvantiserte modeller via llama.cpp-backend-en — praktisk på enhver VPS uten en dedikert GPU. Plasser enhver GGUF-modellfil i modeller-volumet, og den vil vises i Modeller-fanen klar til å lastes. Selvhosting holder samtalene dine, systempromptene og eventuelle dokumenter du deler med modellen på din egen infrastruktur.