Databag er en selvhostet, føderert meldingsplattform som gir desentralisert kommunikasjon til enkeltpersoner og små fellesskap uten å være avhengig av bedriftsservere eller blokkjedeinfrastruktur. Ved å bruke offentlig-privat nøkkelkryptografi for identitet, er kontoer ikke bundet til noe spesifikt vertsdomene — brukere på forskjellige Databag-noder kan sende meldinger til hverandre fritt, på samme måte som e-postføderasjon fungerer.

Plattformen støtter ende-til-ende-krypterte forseglede emner, lyd- og videosamtaler, mobile push-varsler og emnebasert meldingsorganisering. Selvhosting på din VPS betyr at alle samtaler, samtalelogg og kontaktdata forblir fullstendig innenfor din infrastruktur, med ubegrensede kontoer per node og ingen brukeravgifter — noe som gjør den ideell for familier, vennegrupper og små organisasjoner som ønsker moderne meldingsutveksling uten bedriftsmellommenn.