Installer Databag med ett klikk.
Selvhostet føderert meldingstjeneste med ende-til-ende-kryptering, lyd-/videosamtaler og emnebaserte samtaletråder.
Velg en VPS-plan for Databag
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Databag
Databag er en selvhostet, føderert meldingsplattform som gir desentralisert kommunikasjon til enkeltpersoner og små fellesskap uten å være avhengig av bedriftsservere eller blokkjedeinfrastruktur. Ved å bruke offentlig-privat nøkkelkryptografi for identitet, er kontoer ikke bundet til noe spesifikt vertsdomene — brukere på forskjellige Databag-noder kan sende meldinger til hverandre fritt, på samme måte som e-postføderasjon fungerer.
Plattformen støtter ende-til-ende-krypterte forseglede emner, lyd- og videosamtaler, mobile push-varsler og emnebasert meldingsorganisering. Selvhosting på din VPS betyr at alle samtaler, samtalelogg og kontaktdata forblir fullstendig innenfor din infrastruktur, med ubegrensede kontoer per node og ingen brukeravgifter — noe som gjør den ideell for familier, vennegrupper og små organisasjoner som ønsker moderne meldingsutveksling uten bedriftsmellommenn.
Viktige funksjoner i Databag
Fødererte meldinger
Kontoer på forskjellige Databag-noder kan kommunisere direkte, og skaper et desentralisert nettverk der ingen enkelt server kontrollerer alle samtaler.
Ende-til-ende-kryptering
Forseglede emner bruker klientbasert kryptering slik at meldingsinnholdet er privat selv fra serveradministratoren som drifter noden.
Lyd- og videoanrop
Innebygd anropsfunksjon eliminerer behovet for et separat videokonferanseverktøy for fellesskap som allerede bruker Databag for meldinger.
Emnebaserte tråder
Organiserer samtaler etter emne i stedet for kontakt, noe som gjør det enkelt å holde diskusjoner fokuserte og søkbare på tvers av et fellesskap.
Ubegrenset kontoer
Hver node støtter så mange kontoer som nødvendig uten ekstra kostnad, noe som gjør det økonomisk å drifte meldinger for en hel husholdning eller organisasjon.
Hvorfor kjøre Databag på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.