Fusion er en minimalistisk RSS-leser med åpen kildekode, skrevet i Go, som fokuserer på en rask, distraksjonsfri leseflyt. Den analyserer RSS- og Atom-feeder, automatisk oppdager feeder fra nettsteds-URL-er, og organiserer abonnementer i grupper samtidig som den sporer ulest status, bokmerker og fulltekstsøk på tvers av biblioteket ditt.

Selvhosting av Fusion på din VPS holder abonnementslisten og lesehistorikken din unna tredjepartstjenester, og dens Fever API-kompatibilitet lar native mobilklienter som Reeder, Unread og FeedMe synkronisere mot din egen instans i stedet for en skyaggregator.