Installer Fusion RSS med ett klikk.
Lettvektig selvhostet RSS-leser med et rent nett-brukergrensesnitt, tastatursnarveier og støtte for Fever API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fusion RSS
Fusion er en minimalistisk RSS-leser med åpen kildekode, skrevet i Go, som fokuserer på en rask, distraksjonsfri leseflyt. Den analyserer RSS- og Atom-feeder, automatisk oppdager feeder fra nettsteds-URL-er, og organiserer abonnementer i grupper samtidig som den sporer ulest status, bokmerker og fulltekstsøk på tvers av biblioteket ditt.
Selvhosting av Fusion på din VPS holder abonnementslisten og lesehistorikken din unna tredjepartstjenester, og dens Fever API-kompatibilitet lar native mobilklienter som Reeder, Unread og FeedMe synkronisere mot din egen instans i stedet for en skyaggregator.
Viktige funksjoner i Fusion RSS
Fever API-støtte
Synkroniser artikler til native iOS-, Android- og skrivebordsklienter som Reeder, Unread og FeedMe via det innebygde Fever-kompatible API-et.
Tastaturdrevet leser
Snarveier i Google Reader-stil lar deg sortere hundrevis av artikler per økt uten å forlate tastaturet.
Automatisk feed-oppdagelse
Lim inn en hvilken som helst nettadresse, og Fusion finner RSS- eller Atom-feeden automatisk, med gruppeorganisering for ryddige abonnementslister.
Responsiv PWA
Installerbar progressiv nettapp leverer en leseropplevelse som føles naturlig på telefoner, nettbrett og skrivebordslesere.
OIDC enkeltpålogging
Valgfri OpenID Connect-integrasjon lar deg autentisere mot Keycloak, Authelia eller enhver kompatibel identitetsleverandør.
Ingen unødvendig AI
Utelater bevisst funksjoner for AI-sammendrag og anbefaling for å holde leseren fokusert, lett og forutsigbar.
Hvorfor kjøre Fusion RSS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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