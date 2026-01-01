Installer Radicale med ett klikk.
Lett selvhostet CalDAV- og CardDAV-server for synkronisering av kalendere og kontakter på tvers av alle enhetene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Radicale
Radicale er en liten, enkel, problemfri CalDAV (kalender) og CardDAV (kontakt) server skrevet i Python. Den støtter standardprotokollene som alle moderne operativsystemer støtter innebygd — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — slik at kalendere og kontakter synkroniseres til enhetene dine uten å installere egendefinerte apper eller nettleserutvidelser.
Ved å selv-hoste Radicale på din VPS beholder du hver hendelse, adresse og delte kalender på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate det til en kalender-SaaS. Serveren lagrer samlinger som vanlige filer på disk, krever ingen database, og kjører komfortabelt sammen med andre apper takket være sitt lille Python-fotavtrykk.
Viktige funksjoner i Radicale
Standard CalDAV og CardDAV
Innebygd synkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME og KDE uten tredjepartsklienter — alle moderne operativsystemer støtter protokollene rett ut av esken.
Filbasert lagring
Kalendere og kontakter ligger som vanlige iCalendar- og vCard-filer på disk — enkle å sikkerhetskopiere, versjonskontrollere eller migrere uten databasedumper.
Flerbruker med deling
Hver autentiserte bruker får sine egne samlinger, med valgfrie delingsregler for delte familie- eller teamkalendere.
Lite ressursfotavtrykk
Ren Python-server uten database starter på sekunder og bruker titalls megabyte minne — perfekt for de minste VPS-planene.
Grensesnitt for webadministrasjon
Innebygd nettlesergrensesnitt lar brukere bla gjennom samlinger, kopiere CalDAV/CardDAV-URL-er for klientoppsett og bekrefte at alt fungerer.
Reverse-proxy-vennlig
Designet for å sitte bak nginx, Apache eller Traefik med HTTPS-terminering oppstrøms, slik at distribusjonen er enkel og sikker.
Hvorfor kjøre Radicale på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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