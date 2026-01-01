Radicale er en liten, enkel, problemfri CalDAV (kalender) og CardDAV (kontakt) server skrevet i Python. Den støtter standardprotokollene som alle moderne operativsystemer støtter innebygd — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — slik at kalendere og kontakter synkroniseres til enhetene dine uten å installere egendefinerte apper eller nettleserutvidelser.

Ved å selv-hoste Radicale på din VPS beholder du hver hendelse, adresse og delte kalender på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for å overlate det til en kalender-SaaS. Serveren lagrer samlinger som vanlige filer på disk, krever ingen database, og kjører komfortabelt sammen med andre apper takket være sitt lille Python-fotavtrykk.