Homarr er et elegant dashbord med åpen kildekode, designet for å gi deg et enkelt grensesnitt for alle dine selvhostede applikasjoner. I stedet for å bokmerke dusinvis av tjeneste-URL-er, presenterer Homarr dem som organiserte fliser med live statusindikatorer, søk og raske handlinger – alt fra én side.

Å distribuere Homarr på din egen VPS betyr at dashbordet ditt forblir privat, laster umiddelbart på det lokale nettverket, og kan integreres direkte med Docker for å automatisk oppdage kjørende containere og vise deres helse i sanntid.