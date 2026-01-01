Installer Homarr med ett klikk.
Moderne, tilpassbart serverdashbord for å organisere og overvåke alle dine selvhostede tjenester på ett sted.
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Hva du kan bygge med Homarr
Homarr er et elegant dashbord med åpen kildekode, designet for å gi deg et enkelt grensesnitt for alle dine selvhostede applikasjoner. I stedet for å bokmerke dusinvis av tjeneste-URL-er, presenterer Homarr dem som organiserte fliser med live statusindikatorer, søk og raske handlinger – alt fra én side.
Å distribuere Homarr på din egen VPS betyr at dashbordet ditt forblir privat, laster umiddelbart på det lokale nettverket, og kan integreres direkte med Docker for å automatisk oppdage kjørende containere og vise deres helse i sanntid.
Viktige funksjoner i Homarr
Tjenesteorganisasjon
Grupper apper i tilpassede tavler og kategorier slik at hver tjeneste er ett klikk unna.
Docker-integrasjon
Automatisk oppdage kjørende containere og vise deres status, helse og ressursbruk uten manuell konfigurasjon.
Statusovervåking
Ping tjenester med jevne mellomrom og vis live opp/ned-indikatorer direkte på hver flis.
Tilpassbar layout
Dra-og-slipp-rutenettredigereren lar deg endre størrelse, endre rekkefølge og style fliser for å passe til arbeidsflyten din.
Søk og bokmerker
Øyeblikkelig søk på tvers av alle konfigurerte tjenester og nettet, med tastatursnarveier for superbrukere.
Flerbrukerstøtte
Opprett separate kontoer med rollebaserte tillatelser slik at hvert teammedlem kun ser det de trenger.
Hvorfor kjøre Homarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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