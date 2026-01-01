Posterizarr er et automatiseringsverktøy med åpen kildekode som bygger vakre, tekstløse plakater, bakgrunner og tittelkort for ditt Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det henter kunstverk fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb, og bruker deretter dine egne overlegg, fonter og tekstregler slik at hver film, serie og sesong ser konsekvent ut i hele biblioteket.

Å drifte Posterizarr selv på en VPS gir det den stabile oppetiden og dedikerte båndbredden som trengs for uovervåket masseproduksjon av kunstverk på tvers av tusenvis av elementer. Det inkluderte nett-grensesnittet lar deg administrere innstillinger, overvåke fremdrift og utløse kjøringer fra nettleseren, mens integrasjoner med Tautulli, Sonarr og Radarr sørger for at nye utgivelser ser polerte ut i det øyeblikket de treffer biblioteket ditt.