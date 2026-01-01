Installer Posterizarr med ett klikk.
Automatisert plakatgenerator for Plex, Jellyfin og Emby som henter og legger over kunstverk fra TMDB, Fanart og TVDB.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Posterizarr
Posterizarr er et automatiseringsverktøy med åpen kildekode som bygger vakre, tekstløse plakater, bakgrunner og tittelkort for ditt Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det henter kunstverk fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb, og bruker deretter dine egne overlegg, fonter og tekstregler slik at hver film, serie og sesong ser konsekvent ut i hele biblioteket.
Å drifte Posterizarr selv på en VPS gir det den stabile oppetiden og dedikerte båndbredden som trengs for uovervåket masseproduksjon av kunstverk på tvers av tusenvis av elementer. Det inkluderte nett-grensesnittet lar deg administrere innstillinger, overvåke fremdrift og utløse kjøringer fra nettleseren, mens integrasjoner med Tautulli, Sonarr og Radarr sørger for at nye utgivelser ser polerte ut i det øyeblikket de treffer biblioteket ditt.
Viktige funksjoner i Posterizarr
Fullt web-brukergrensesnitt
Administrer innstillinger, overvåk aktivitet og utløs plakatkjøringer fra et moderne nettlesergrensesnitt i stedet for å redigere JSON-filer manuelt.
Plex, Jellyfin, Emby
Genererer kunstverk for alle tre store medieservere og skriver ressurser i en Kometa-kompatibel mappestruktur for portabilitet.
Flerkildekunstverk
Henter bilder fra Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex og IMDb slik at hver tittel finner høyoppløselig, tekstfritt originalgrafikk.
Egendefinerte overlegg og tekst
Bruk dine egne fonter, farger, gradienter og tekstregler for å skape en enhetlig plakatstil på tvers av filmer, serier og sesonger.
Arr stakk-integrasjon
Utløses automatisk fra Tautulli, Sonarr og Radarr slik at nye utgivelser får matchende plakater så snart de er lagt til.
Sikkerhetskopi og manuelle ressurser
Dedikerte volumer for sikkerhetskopier av eiendeler og manuelt kuraterte kunstverk holder tilpassede plakater trygge gjennom gjenoppbygginger og oppdateringer.
Hvorfor kjøre Posterizarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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