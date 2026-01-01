Homepage er et raskt, sikkert og svært tilpassbart applikasjonsdashbord som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle dine selvhostede tjenester. Konfigurert utelukkende via YAML-filer, integreres det med Docker for automatisk å oppdage kjørende containere, viser live systemmetrikker og tjenestestatus, og støtter over 100 tredjepartsintegrasjoner for sanntidsdata-widgets. Den fullstendig statiske arkitekturen betyr at den lastes umiddelbart og krever minimale serverressurser.

Ved å distribuere Homepage på din VPS med direkte Docker socket-tilgang skapes et dynamisk, selv-oppdaterende dashbord som gjenspeiler din live infrastruktur — nye containere vises automatisk, noe som holder dashbordet ditt nøyaktig etter hvert som stakken din vokser, uten manuell rekonfigurering.