Installer OpenBudgeteer med ett klikk.
App for bøttebudsjettering med åpen kildekode for å ta kontroll over din personlige økonomi med en strukturert, kategoribasert tilnærming.
Velg en VPS-plan for OpenBudgeteer
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenBudgeteer
OpenBudgeteer er en selvhostet personlig økonomiapplikasjon bygget på bøttebudsjetteringsprinsippet — inspirert av verktøy som YNAB og Buckets. Du tildeler hver dollar av inntekt til spesifikke utgiftsbøtter før måneden begynner, noe som gir deg en klar, bevisst plan for pengene dine i stedet for å reagere på utgifter etter hvert som de dukker opp.
Bygget med .NET og Blazor Server, kjører OpenBudgeteer utelukkende på din egen infrastruktur slik at dine økonomiske data aldri berører en tredjeparts sky. Den kobler seg til en PostgreSQL-database for varig lagring og støtter valgfri autentisering for å sikre tilgang. Den er omtalt på listen over Awesome Self-Hosted, og er et pålitelig valg for personvernbevisste brukere som leter etter et kapabelt, gratis alternativ til kommersiell budsjetteringsprogramvare.
Viktige funksjoner i OpenBudgeteer
Kategoribudsjettering
Tildel hver dollar av inntekt til forhåndsdefinerte utgiftskategorier ved starten av hver måned, for å holde økonomien din organisert og på rett spor.
Fullt eierskap av data
Dine økonomiske data lagres utelukkende på din egen VPS — ingen tredjeparts sky, ingen abonnementsavgifter og ingen leverandørlås.
Valgfri autentisering
Beskytt budsjettet ditt med innebygd autentisering av brukernavn og passord, slik at sensitiv finansiell informasjon kun er tilgjengelig for deg.
PostgreSQL persistering
Lagrer alle transaksjoner og budsjettdata i en dedikert PostgreSQL-database for pålitelig, krasjsikker vedvarende lagring og enkel sikkerhetskopiering.
Blazor Server UI
Moderne, responsivt webgrensesnitt drevet av Blazor Server leverer en rask, interaktiv budsjetteringsopplevelse direkte i nettleseren.
Hvorfor kjøre OpenBudgeteer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.