OpenBudgeteer er en selvhostet personlig økonomiapplikasjon bygget på bøttebudsjetteringsprinsippet — inspirert av verktøy som YNAB og Buckets. Du tildeler hver dollar av inntekt til spesifikke utgiftsbøtter før måneden begynner, noe som gir deg en klar, bevisst plan for pengene dine i stedet for å reagere på utgifter etter hvert som de dukker opp.

Bygget med .NET og Blazor Server, kjører OpenBudgeteer utelukkende på din egen infrastruktur slik at dine økonomiske data aldri berører en tredjeparts sky. Den kobler seg til en PostgreSQL-database for varig lagring og støtter valgfri autentisering for å sikre tilgang. Den er omtalt på listen over Awesome Self-Hosted, og er et pålitelig valg for personvernbevisste brukere som leter etter et kapabelt, gratis alternativ til kommersiell budsjetteringsprogramvare.