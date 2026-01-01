Installer Cap med ett klikk.
Personvern-først åpen kildekode CAPTCHA-alternativ som bruker proof-of-work i stedet for visuelle oppgaver — ingen sporing, ingen informasjonskapsler, ingen eksterne kall.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cap
Cap er et lettvekts, åpen kildekode CAPTCHA-alternativ som beskytter skjemaer og API-er mot roboter ved å bruke proof-of-work i stedet for visuelle gåter. I stedet for å be brukere identifisere trafikklys eller fotgjengerfelt, kjører Cap en stille SHA-256-utfordring i WebAssembly — som løses på millisekunder for ekte brukere samtidig som automatisert innsending blir beregningsmessig kostbar for roboter. Ingen informasjonskapsler settes, ingen atferdsdata samles inn, og ingen forespørsler forlater din egen server.
Selv-hosting av Cap på din egen VPS gir deg full kontroll over bot-beskyttelsen din uten gebyrer per verifisering og uten avhengighet av tjenester som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. Et administratorpanel gir utfordringsanalyse og nettstednøkkeladministrasjon.
Viktige funksjoner i Cap
Proof-of-Work-utfordringer
SHA-256-beregning utføres i det stille i WebAssembly, noe som gjør bot-beskyttelsen usynlig for ekte brukere, samtidig som det øker kostnaden for automatiserte angrep.
Ingen sporing
Ingen informasjonskapsler er satt, ingen atferdsspor samles inn og ingen data sendes til tredjepartsservere — fullt GDPR-vennlig fra design.
Admin-dashbord
Overvåk fullføringsrater for utfordringer, administrer nettstednøkler og gjennomgå beregninger for botaktivitet via det innebygde analysedashbordet.
Lett widget
Klientside-widgeten er bare ~20KB, og legger til ubetydelig sidevekt til ethvert nettsted eller applikasjon som bygger den inn.
API-først design
Verifiser utfordringstokener på serversiden via et enkelt REST API, noe som gjør Cap integrerbart med ethvert språk eller rammeverk.
Hvorfor kjøre Cap på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
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Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
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