Cap er et lettvekts, åpen kildekode CAPTCHA-alternativ som beskytter skjemaer og API-er mot roboter ved å bruke proof-of-work i stedet for visuelle gåter. I stedet for å be brukere identifisere trafikklys eller fotgjengerfelt, kjører Cap en stille SHA-256-utfordring i WebAssembly — som løses på millisekunder for ekte brukere samtidig som automatisert innsending blir beregningsmessig kostbar for roboter. Ingen informasjonskapsler settes, ingen atferdsdata samles inn, og ingen forespørsler forlater din egen server.

Selv-hosting av Cap på din egen VPS gir deg full kontroll over bot-beskyttelsen din uten gebyrer per verifisering og uten avhengighet av tjenester som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. Et administratorpanel gir utfordringsanalyse og nettstednøkkeladministrasjon.