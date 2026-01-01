Opptil 69 % rabatt for Bluesky PDS

Installer Bluesky PDS med ett klikk installasjon.

Selvhostet personlig dataserver for Bluesky-nettverket, som gir deg fullt eierskap over din sosiale identitet og innhold.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Bluesky PDS med ett klikk installasjon.

Velg en VPS-plan for Bluesky PDS

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Bluesky PDS

Bluesky PDS (personlig dataserver) er den grunnleggende komponenten for å delta i Bluesky-sosialnettverket på dine egne premisser. Bygget på AT-protokollen, lagrer den din sosiale graf, innlegg og medier, administrerer din desentraliserte identitet (DID), og synkroniserer med det bredere Bluesky-nettverket – alt uten å være avhengig av ett enkelt selskap eller plattform.

Å drive din egen PDS betyr at innholdet og følgerrelasjonene dine er bærbare: hvis du noen gang bytter vertstjenesteleverandør, flytter dataene dine med deg. Denne utrullingen inkluderer vedvarende lagring, administrasjonsverktøyet pdsadmin, og full integrasjon med Bluesky-relé- og appvisningstjenester slik at du kan bruke en hvilken som helst Bluesky-kompatibel klient umiddelbart etter oppsett.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Bluesky PDS

Fullstendig dataeierskap

Dine innlegg, likerklikk og sosiale graf lagres på din egen server under AT-protokollen, noe som gjør dem fullt bærbare og uavhengige av en enkelt plattform.

Desentralisert identitet

PDS-en administrerer din DID (Desentralisert identifikator) og gir deg en vedvarende, selvsuveren identitet som ikke kan tilbakekalles av en tredjepartstjeneste.

Egendefinerte domenenavn

Host ditt Bluesky-håndtak på ditt eget domene, for å styrke identiteten din og gjøre din tilstedeværelse umiskjennelig din.

Full nettverkskompatibilitet

Synkroniseres automatisk med Bluesky-reléet slik at innholdet ditt vises i den globale strømmen og er tilgjengelig fra hvilken som helst Bluesky-klient eller -app.

Innebygde administrasjonsverktøy

Det medfølgende pdsadmin-verktøyet lar deg administrere kontoer, rotere nøkler og håndtere serveradministrasjonsoppgaver direkte fra kommandolinjen.

Hvorfor kjøre Bluesky PDS på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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