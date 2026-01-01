Installer Bluesky PDS med ett klikk installasjon.
Selvhostet personlig dataserver for Bluesky-nettverket, som gir deg fullt eierskap over din sosiale identitet og innhold.
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Hva du kan bygge med Bluesky PDS
Bluesky PDS (personlig dataserver) er den grunnleggende komponenten for å delta i Bluesky-sosialnettverket på dine egne premisser. Bygget på AT-protokollen, lagrer den din sosiale graf, innlegg og medier, administrerer din desentraliserte identitet (DID), og synkroniserer med det bredere Bluesky-nettverket – alt uten å være avhengig av ett enkelt selskap eller plattform.
Å drive din egen PDS betyr at innholdet og følgerrelasjonene dine er bærbare: hvis du noen gang bytter vertstjenesteleverandør, flytter dataene dine med deg. Denne utrullingen inkluderer vedvarende lagring, administrasjonsverktøyet pdsadmin, og full integrasjon med Bluesky-relé- og appvisningstjenester slik at du kan bruke en hvilken som helst Bluesky-kompatibel klient umiddelbart etter oppsett.
Viktige funksjoner i Bluesky PDS
Fullstendig dataeierskap
Dine innlegg, likerklikk og sosiale graf lagres på din egen server under AT-protokollen, noe som gjør dem fullt bærbare og uavhengige av en enkelt plattform.
Desentralisert identitet
PDS-en administrerer din DID (Desentralisert identifikator) og gir deg en vedvarende, selvsuveren identitet som ikke kan tilbakekalles av en tredjepartstjeneste.
Egendefinerte domenenavn
Host ditt Bluesky-håndtak på ditt eget domene, for å styrke identiteten din og gjøre din tilstedeværelse umiskjennelig din.
Full nettverkskompatibilitet
Synkroniseres automatisk med Bluesky-reléet slik at innholdet ditt vises i den globale strømmen og er tilgjengelig fra hvilken som helst Bluesky-klient eller -app.
Innebygde administrasjonsverktøy
Det medfølgende pdsadmin-verktøyet lar deg administrere kontoer, rotere nøkler og håndtere serveradministrasjonsoppgaver direkte fra kommandolinjen.
Hvorfor kjøre Bluesky PDS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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