Bluesky PDS (personlig dataserver) er den grunnleggende komponenten for å delta i Bluesky-sosialnettverket på dine egne premisser. Bygget på AT-protokollen, lagrer den din sosiale graf, innlegg og medier, administrerer din desentraliserte identitet (DID), og synkroniserer med det bredere Bluesky-nettverket – alt uten å være avhengig av ett enkelt selskap eller plattform.

Å drive din egen PDS betyr at innholdet og følgerrelasjonene dine er bærbare: hvis du noen gang bytter vertstjenesteleverandør, flytter dataene dine med deg. Denne utrullingen inkluderer vedvarende lagring, administrasjonsverktøyet pdsadmin, og full integrasjon med Bluesky-relé- og appvisningstjenester slik at du kan bruke en hvilken som helst Bluesky-kompatibel klient umiddelbart etter oppsett.