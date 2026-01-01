LNbits er et gratis, åpen kildekode Bitcoin Lightning Network lommebok- og kontosystem som gjør enhver kompatibel Lightning-bakende til en flerbrukerplattform. I stedet for å drive en enkelt node-lommebok, lar LNbits deg opprette ubegrensede under-lommebøker, hver med sine egne API-nøkler, saldo og tilgangskontroller – ideelt for skapere, fellesskap, bedrifter og utviklere som ønsker å utstede Lightning-kontoer uten å gi fra seg forvaring av den underliggende noden.

En utvidbar plugin-arkitektur leveres med dusinvis av ferdige utvidelser som dekker drikkeskåler, betalingsmurer, salgssteds-terminaler, abonnementer, LNURL-tjenester, scrub-lenker og mer. Selv-hosting av LNbits på din egen VPS holder Lightning-kanaler, betalingsdata og kunderelasjoner helt under din kontroll uten tredjepartsforvarer eller transaksjonsgebyrer.