Installer LNbits med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode Lightning-lommebok og kontosystem med tipsbokser, betalingsmurer, donasjonsknapper og abonnementer for skapere.
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Hva du kan bygge med LNbits
LNbits er et gratis, åpen kildekode Bitcoin Lightning Network lommebok- og kontosystem som gjør enhver kompatibel Lightning-bakende til en flerbrukerplattform. I stedet for å drive en enkelt node-lommebok, lar LNbits deg opprette ubegrensede under-lommebøker, hver med sine egne API-nøkler, saldo og tilgangskontroller – ideelt for skapere, fellesskap, bedrifter og utviklere som ønsker å utstede Lightning-kontoer uten å gi fra seg forvaring av den underliggende noden.
En utvidbar plugin-arkitektur leveres med dusinvis av ferdige utvidelser som dekker drikkeskåler, betalingsmurer, salgssteds-terminaler, abonnementer, LNURL-tjenester, scrub-lenker og mer. Selv-hosting av LNbits på din egen VPS holder Lightning-kanaler, betalingsdata og kunderelasjoner helt under din kontroll uten tredjepartsforvarer eller transaksjonsgebyrer.
Viktige funksjoner i LNbits
Kontoer med flere lommebøker
Tilby ubegrensede underlommebøker på toppen av én Lightning-backend, hver med sin egen saldo, REST API-nøkler og isolert transaksjonshistorikk.
Tipsglass og betalingsmurer
Innebygde utvidelser lar skapere legge til tipsbokser, donasjonsknapper, lenker med betalingsmur og abonnementnivåer uten å skrive tilpasset betalingskode.
Pluggbare finansieringskilder
Koble til LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC og mange flere — bytt backends fra admin-grensesnittet uten å måtte distribuere på nytt.
Markedsplass for utvidelser
Installer fellesskapsutvidelser for salgsterminaler, LNURL-tjenester, rense lenker, lotterispill, gavekort og dusinvis flere direkte fra brukergrensesnittet.
Utvikler REST API
Hver lommebok eksponerer et dokumentert REST API og WebSocket-grensesnitt slik at applikasjoner kan utstede fakturaer, sjekke saldoer og motta betalingshendelser programmatisk.
Selvforvaltning
Kjør hele stakken på din egen VPS og Lightning-node — ingen tredjepartsforvalter holder midlene, og ingen plattformavgifter per transaksjon påløper.
Hvorfor kjøre LNbits på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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