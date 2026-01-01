Installer Percona PMM med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for overvåking og administrasjon av databaser som støtter MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mer.
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Hva du kan bygge med Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) er en gratis, åpen kildekode-plattform spesialbygd for databaseobservabilitet. Den samler inn målinger, spørringsanalyse og ytelsesdata fra MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL, og presenterer deretter alt i forhåndsbygde Grafana-dashbord med dyp drill-down per spørring. PMM inkluderer en innebygd Query Analytics (QAN)-motor som identifiserer trege spørringer, forklarer utførelsesplaner og sporer spørringsfingeravtrykk over tid – noe som gir DBA-er den innsikten de trenger for å justere ytelsen uten tredjepartsverktøy.
Selv-hosting av PMM på din VPS holder sensitive databaselegitimasjoner og spørringsdata fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Det er ingen per-vert-avgifter, ingen sky-utgangsavgifter og ingen leverandørlås – bare full kontroll over oppbevaringsperioder, varslingsterskler og dashbordtilpasning.
Viktige funksjoner i Percona PMM
Multidatabasestøtte
Overvåk MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL fra ett enkelt grensesnitt uten å distribuere separate overvåkingsstabler per databasetype.
Spørringsanalyse
Identifiser og analyser de tregeste og mest ressurskrevende spørringene med nedbrytninger av utførelsesplaner og historisk fingeravtrykkssporing.
Forhåndsbygde dashbord
Dusinvis av Grafana-dashbord leveres som standard, som dekker InnoDB-interner, replikeringsforsinkelse, MongoDB-oplog og PostgreSQL-vakuumaktivitet.
Integrert varsling
Definer terskelbaserte varsler for replikeringsforsinkelse, diskutnyttelse, trege spørringer og tilkoblingsmetning med innebygd Percona Alerting.
Rådgivere for sikkerhetstrusler
Automatiserte sikkerhetskontroller for databaser avdekker konfigurasjonsrisikoer som manglende autentisering, svake passord og eksponerte administratorgrensesnitt.
Kontroll over dataoppbevaring
Konfigurer oppbevaringsperioder og oppløsning for måledata uavhengig for å balansere lagringsforbruk mot granulariteten du trenger for kapasitetsplanlegging.
Hvorfor kjøre Percona PMM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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