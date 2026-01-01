Percona Monitoring and Management (PMM) er en gratis, åpen kildekode-plattform spesialbygd for databaseobservabilitet. Den samler inn målinger, spørringsanalyse og ytelsesdata fra MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB og ProxySQL, og presenterer deretter alt i forhåndsbygde Grafana-dashbord med dyp drill-down per spørring. PMM inkluderer en innebygd Query Analytics (QAN)-motor som identifiserer trege spørringer, forklarer utførelsesplaner og sporer spørringsfingeravtrykk over tid – noe som gir DBA-er den innsikten de trenger for å justere ytelsen uten tredjepartsverktøy.

Selv-hosting av PMM på din VPS holder sensitive databaselegitimasjoner og spørringsdata fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Det er ingen per-vert-avgifter, ingen sky-utgangsavgifter og ingen leverandørlås – bare full kontroll over oppbevaringsperioder, varslingsterskler og dashbordtilpasning.