PicoShare er en åpen kildekode, minimalistisk fildelingstjeneste designet for å gjøre én ting bra: laste opp en fil og dele en direkte nedlastingslenke. I motsetning til fullverdige skylagringsplattformer, har PicoShare ingen mappehierarki, ingen flerbrukerkontoer og ingen lagringskvoter — bare en enkelt delt passordfrase som beskytter administratorgrensesnittet og en ren offentlig URL for hver fil du deler. Lenker kan settes til å utløpe etter en konfigurerbar tidsperiode eller antall nedlastinger, og gjesteopplastingslenker lar eksterne bidragsytere sende filer til serveren din uten en konto.

Selvhosting av PicoShare på din VPS betyr at delte filer lagres på din egen infrastruktur uten en tredjepartsplattform mellom deg og dine mottakere, og ingen filer avvises for å være for store.