Installer PicoShare med ett klikk.
Minimalistisk selvhostet fildeling med utløpende lenker, gjesteopplastinger og ingen filstørrelsesbegrensninger.
Velg en VPS-plan for PicoShare
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med PicoShare
PicoShare er en åpen kildekode, minimalistisk fildelingstjeneste designet for å gjøre én ting bra: laste opp en fil og dele en direkte nedlastingslenke. I motsetning til fullverdige skylagringsplattformer, har PicoShare ingen mappehierarki, ingen flerbrukerkontoer og ingen lagringskvoter — bare en enkelt delt passordfrase som beskytter administratorgrensesnittet og en ren offentlig URL for hver fil du deler. Lenker kan settes til å utløpe etter en konfigurerbar tidsperiode eller antall nedlastinger, og gjesteopplastingslenker lar eksterne bidragsytere sende filer til serveren din uten en konto.
Selvhosting av PicoShare på din VPS betyr at delte filer lagres på din egen infrastruktur uten en tredjepartsplattform mellom deg og dine mottakere, og ingen filer avvises for å være for store.
Viktige funksjoner i PicoShare
Utløpende delingslenker
Angi lenker til å utløpe etter en spesifikk tidsperiode eller antall nedlastinger, slik at delte filer automatisk fjernes når de har tjent sitt formål.
Lenker for gjesteopplasting
Generer engangs- eller gjenbrukbare opplastingslenker slik at eksterne samarbeidspartnere kan sende filer til serveren din uten å opprette en konto eller se de andre filene dine.
Ingen filstørrelsesbegrensninger
PicoShare pålegger ingen begrensninger på filstørrelse eller -type, slik at du kan dele store videoer, diskbilder eller arkiver som skytjenester ville avvist.
Ingen eksterne avhengigheter
SQLite lagrer alle metadata lokalt — ingen databaseserver, ingen Redis, ingen bakgrunnsarbeidere — noe som gjør hele distribusjonen til en enkelt container.
Direkte nedlastings-URL-er
Hver delte fil får en ren, permanent direkte nedlastings-URL slik at mottakerne kan laste ned uten å navigere et webgrensesnitt eller logge inn.
Hvorfor kjøre PicoShare på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
Sjekker...
Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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