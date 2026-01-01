Songloft er en lett personlig musikkserver skrevet i Go som skanner ditt lokale bibliotek, trekker ut omslagskunst og metadata fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer, og strømmer alt via et innebygd webgrensesnitt eller en Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS plugin-sandkasse utvider serveren med tilpassede lydkilder, metadataleverandører og enhetskontroll uten å rekompilere binærfilen.

Selv-hosting av Songloft holder musikkolleksjonen din, lyttehistorikken din og JWT-autentiserte økter utelukkende på din VPS — ingen telemetri, ingen tredjepartsanalyse og ingen roterende kommersiell katalog som bestemmer hva som forblir tilgjengelig. Den CGO-frie binærfilen kjører komfortabelt på maskinvare med lavt strømforbruk, samtidig som den håndterer transkoding i sanntid og økter på flere enheter.