Distribuer Songloft med ett-klikks installasjon.
Selvhostet personlig musikkserver med Subsonic-kompatibelt API, sandkasse for JS-plugins og en innebygd nettspiller.
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Hva du kan bygge med Songloft
Songloft er en lett personlig musikkserver skrevet i Go som skanner ditt lokale bibliotek, trekker ut omslagskunst og metadata fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer, og strømmer alt via et innebygd webgrensesnitt eller en Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS plugin-sandkasse utvider serveren med tilpassede lydkilder, metadataleverandører og enhetskontroll uten å rekompilere binærfilen.
Selv-hosting av Songloft holder musikkolleksjonen din, lyttehistorikken din og JWT-autentiserte økter utelukkende på din VPS — ingen telemetri, ingen tredjepartsanalyse og ingen roterende kommersiell katalog som bestemmer hva som forblir tilgjengelig. Den CGO-frie binærfilen kjører komfortabelt på maskinvare med lavt strømforbruk, samtidig som den håndterer transkoding i sanntid og økter på flere enheter.
Viktige funksjoner i Songloft
Subsonic API-støtte
Koble til en hvilken som helst Subsonic-kompatibel mobil- eller skrivebordsklient og strøm biblioteket ditt uten å være låst til én enkelt offisiell app.
JS plugin sandkasse
QuickJS-baserte tilleggsprogrammer med en tillatelsesmodell og hot reload lar deg legge til egendefinerte lydkilder, metadata-leverandører og enhetsintegrasjoner.
Lokal bibliotekskanning
Automatisk mappeskanning henter ut tagger og omslagsbilder fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer, slik at biblioteket ditt holder seg oppdatert når du legger til spor.
Innebygd nettspiller
En komplett nettfront leveres med hele bildet, noe som gir deg en nettleserbasert avspiller rett ut av esken uten å distribuere en separat klient.
JWT-autentisering
JWT-autentisering med to tokener, med separate tilgangs- og oppdateringstokener, støtter økter på flere enheter og tilbakekalling per enhet.
REST API med Swagger
Et dokumentert REST API med innebygd Swagger UI gjør det enkelt å integrere Songloft med tilpassede klienter, automatiseringer og dashbord.
Hvorfor kjøre Songloft på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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