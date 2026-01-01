Installer WeKnora med ett klikk.
LLM-kunnskapsplattform med åpen kildekode som gjør dokumenter om til en spørbar RAG, resonnerende agent og selvvedlikeholdende wiki.
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Hva du kan bygge med WeKnora
WeKnora er et åpen kildekode LLM-drevet kunnskapsrammeverk fra Tencent som transformerer spredte dokumenter til spørrbare, resonneringsdyktige kunnskapsressurser. Det kombinerer RAG-basert spørsmålsbesvarelse, en ReAct-agent for flertrinns resonnement, og en Wiki-modus som destillerer rådokumenter til en selvvedlikeholdende markdown-kunnskapsbase med en interaktiv kunnskapsgraf.
Selv-hosting av WeKnora på din egen VPS holder proprietære dokumenter, embeddings og samtalelogg helt under din kontroll. Koble til en av tjue-pluss LLM-leverandører — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, eller lokale Ollama-modeller — og velg mellom flere vektor-backends uten å sende sensitive data til tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i WeKnora
Wikimodus
Agenter destillerer rådokumenter til en selvvedlikeholdende markdown-kunnskapsbase med en interaktiv kunnskapsgraf for å bla gjennom forhold mellom konsepter.
ReAct-agent
En fler-trinns resonneringsagent orkestrerer autonomt gjenfinning, MCP-verktøy og nettsøk for å håndtere komplekse spørsmål som enkelt-skudds RAG ikke kan besvare.
Dyp dokumentparsing
Layoutbevisst ekstraksjon håndterer over ti formater, inkludert PDF, Word, Excel, PowerPoint og skannede bilder, samtidig som den bevarer tabeller, figurer og struktur.
Multi-LLM-støtte
Koble til over tjue LLM-leverandører, inkludert OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude og lokale Ollama-modeller, uten å låse deg til én enkelt leverandør eller reindeksere.
Henting av kunnskapsgraf
Valgfri GraphRAG- og Neo4j-integrasjon muliggjør resonnement på tvers av dokumenter og relasjonsspørringer utover det som flat vektorsøk støtter.
Integrasjoner for automatisk synkronisering
Hent dokumenter direkte fra Feishu, Notion og Yuque for å holde kunnskapsbasen din justert med systemene teamet ditt allerede bruker.
Hvorfor kjøre WeKnora på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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