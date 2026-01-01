WeKnora er et åpen kildekode LLM-drevet kunnskapsrammeverk fra Tencent som transformerer spredte dokumenter til spørrbare, resonneringsdyktige kunnskapsressurser. Det kombinerer RAG-basert spørsmålsbesvarelse, en ReAct-agent for flertrinns resonnement, og en Wiki-modus som destillerer rådokumenter til en selvvedlikeholdende markdown-kunnskapsbase med en interaktiv kunnskapsgraf.

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