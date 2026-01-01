bewCloud er en lettvekts, åpen kildekode-skybasert lagringsplattform bygget med TypeScript og Deno. Den gir deg personlig fillagring og synkronisering på tvers av enheter, sammen med innebygd CalDAV- og CardDAV-kompatibilitet for kalendere og kontakter — alt kjører på din egen infrastruktur.

I motsetning til tyngre skyløsninger er bewCloud bevisst minimalistisk: rask å distribuere, enkel å vedlikeholde og fokusert på kjernefunksjonene for filtilgang og synkronisering av personlige data. Selvhosting holder filene, kalenderen og kontaktene dine private og under din fulle kontroll, uten abonnementsavgifter eller lagringsgrenser pålagt av en tredjepart.