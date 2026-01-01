Installer bewCloud med ett klikk installasjon.
Lett selvhostet skybasert lagringsplattform for personlig filsynkronisering, CalDAV- og CardDAV-støtte.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med bewCloud
bewCloud er en lettvekts, åpen kildekode-skybasert lagringsplattform bygget med TypeScript og Deno. Den gir deg personlig fillagring og synkronisering på tvers av enheter, sammen med innebygd CalDAV- og CardDAV-kompatibilitet for kalendere og kontakter — alt kjører på din egen infrastruktur.
I motsetning til tyngre skyløsninger er bewCloud bevisst minimalistisk: rask å distribuere, enkel å vedlikeholde og fokusert på kjernefunksjonene for filtilgang og synkronisering av personlige data. Selvhosting holder filene, kalenderen og kontaktene dine private og under din fulle kontroll, uten abonnementsavgifter eller lagringsgrenser pålagt av en tredjepart.
Viktige funksjoner i bewCloud
Personlig fillagring
Lagre og få tilgang til filene dine fra hvilken som helst enhet via et rent nettgrensesnitt uten å være avhengig av tredjeparts skyleverandører.
CalDAV/CardDAV-synkronisering
Synkroniser kalendere og kontakter med hvilken som helst CalDAV- eller CardDAV-klient, inkludert iOS, Android og skrivebordsapper.
Brukeradministrasjon
Innebygde administratorkontroller lar deg administrere kontoer, konfigurere registreringspolicyer og kontrollere hvem som kan få tilgang til instansen din.
Flerfaktorautentisering
Beskytt kontoer med TOTP, passnøkler eller e-postbasert 2FA for et ekstra sikkerhetslag utover passord.
SSO-integrasjon
Valgfri OIDC-støtte lar deg koble til en eksisterende identitetsleverandør for enkel pålogging på tvers av infrastrukturen din.
Hvorfor kjøre bewCloud på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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