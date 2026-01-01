Etherpad er en åpen kildekode, nettbasert samarbeidsredigerer som gjør det mulig for flere brukere å redigere det samme dokumentet samtidig, der endringer vises umiddelbart for alle deltakere. Hver bidragsyters tekst er fargekodet, noe som gjør det enkelt å se hvem som skrev hva. Ingen registrering eller programvareinstallasjon er nødvendig — bare del en lenke og begynn å samarbeide.

Å drifte Etherpad selv på din VPS sikrer at sensitive dokumenter aldri forlater din egen infrastruktur. Den inkluderte PostgreSQL-bakenden gir pålitelig persistens og fullstendig versjonshistorikk, mens det utvidbare plugin-systemet lar deg legge til bildestøtte, oppgavelister og tilpassede integrasjoner skreddersydd for teamets arbeidsflyt.