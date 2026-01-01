Installer Etherpad med ett klikk.
Et tekstredigeringsprogram med åpen kildekode for sanntidssamarbeid, hvor flere brukere kan skrive og redigere dokumenter samtidig.
Velg en VPS-plan for Etherpad
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Etherpad
Etherpad er en åpen kildekode, nettbasert samarbeidsredigerer som gjør det mulig for flere brukere å redigere det samme dokumentet samtidig, der endringer vises umiddelbart for alle deltakere. Hver bidragsyters tekst er fargekodet, noe som gjør det enkelt å se hvem som skrev hva. Ingen registrering eller programvareinstallasjon er nødvendig — bare del en lenke og begynn å samarbeide.
Å drifte Etherpad selv på din VPS sikrer at sensitive dokumenter aldri forlater din egen infrastruktur. Den inkluderte PostgreSQL-bakenden gir pålitelig persistens og fullstendig versjonshistorikk, mens det utvidbare plugin-systemet lar deg legge til bildestøtte, oppgavelister og tilpassede integrasjoner skreddersydd for teamets arbeidsflyt.
Viktige funksjoner i Etherpad
Sanntidsredigering
Endringer fra hver deltaker vises umiddelbart med fargekodet attribusjon, slik at team kan skrive sammen uten flettekonflikter eller låsing.
Full versjonshistorikk
Hver revisjon lagres med en tidslinjeskrubber som lar deg spole tilbake og gjenopprette enhver tidligere tilstand av dokumentet.
Ingen registrering kreves
Deltakere blir med i pads via en delt URL uten å opprette kontoer, noe som reduserer friksjonen for engangssamarbeid med eksterne gjester.
Plugin-økosystem
Utvid Etherpad med tilleggsprogrammer for bildeinnbygging, oppgavelister, eksportformater og verktøyintegrasjoner for å passe teamets spesifikke behov.
Adminpanel
Nettbasert administrasjonsgrensesnitt lar deg administrere notatblokker, overvåke aktivitet og konfigurere serverinnstillinger uten direkte servertilgang.
Hvorfor kjøre Etherpad på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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