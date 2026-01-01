Checkmate er en åpen kildekode-applikasjon for serverovervåking som sporer oppetid, ytelse og helse på tvers av serverne og tjenestene dine fra et enkelt nettbasert dashbord. Den tilbyr konfigurerbare helsesjekker, varsling i sanntid, historisk trendanalyse, integrasjon med Google PageSpeed Insights og overvåking av Docker-beholdere – alt uten å være avhengig av en betalt SaaS-overvåkingstjeneste.

Ved å distribuere Checkmate på en dedikert VPS holdes overvåkingsinfrastrukturen din uavhengig av systemene den overvåker, noe som forhindrer at en enkeltstående nedetid slår ut både applikasjonen din og din evne til å oppdage den.