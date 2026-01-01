Installer Checkmate med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for serverovervåking for sporing av oppetid, ytelse og infrastrukturhelse i sanntid.
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Hva du kan bygge med Checkmate
Checkmate er en åpen kildekode-applikasjon for serverovervåking som sporer oppetid, ytelse og helse på tvers av serverne og tjenestene dine fra et enkelt nettbasert dashbord. Den tilbyr konfigurerbare helsesjekker, varsling i sanntid, historisk trendanalyse, integrasjon med Google PageSpeed Insights og overvåking av Docker-beholdere – alt uten å være avhengig av en betalt SaaS-overvåkingstjeneste.
Ved å distribuere Checkmate på en dedikert VPS holdes overvåkingsinfrastrukturen din uavhengig av systemene den overvåker, noe som forhindrer at en enkeltstående nedetid slår ut både applikasjonen din og din evne til å oppdage den.
Viktige funksjoner i Checkmate
Sanntidsovervåking av oppetid
Overvåker kontinuerlig serverne og tjenestene dine slik at du vet i det øyeblikket noe går ned, ikke etter at brukere begynner å klage.
E-postnedetidsvarsler
Sender umiddelbare varsler når tjenester går ned og når de gjenopprettes, og holder teamet ditt informert uten manuelle dashbordkontroller.
PageSpeed Integrasjon
Henter Google PageSpeed Insights-målinger sammen med oppetidsdata slik at du kan spore både tilgjengelighet og brukerrettet ytelse på ett sted.
Overvåking av Docker-containere
Overvåker containeriserte applikasjoner via Docker socket-tilgang, som gir innsikt i helsetilstanden på både verts- og containernivå samtidig.
Historisk trendanalyse
Lagrer oppetidshistorikk over tid slik at du kan identifisere gjentatte nedetider, måle SLA-overholdelse og rettferdiggjøre infrastrukturinvesteringer.
Hvorfor kjøre Checkmate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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