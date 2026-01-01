Duplicati er en gratis, åpen kildekode-sikkerhetskopiklient som krypterer data med AES-256 før den sender inkrementelle, dedupliserte og komprimerte sikkerhetskopier til mer enn 20 lagrings-backends — inkludert Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, og standardprotokoller som SFTP og WebDAV. Fordi alt er kryptert på klientsiden, forblir dataene dine private selv når de lagres på tredjeparts skytjenester.

Et rent webgrensesnitt gjør det enkelt å konfigurere sikkerhetskopijobber, angi oppbevaringspolicyer, verifisere sikkerhetskopiintegritet og overvåke planlagte kjøringer. Blokknivå-deduplisering og komprimering holder lagringskostnadene lave selv for store datasett. Selv-hosting av Duplicati på en VPS gir deg en pålitelig, alltid-på sikkerhetskopi-motor som kjører planlagte jobber konsekvent uten å være avhengig av at en personlig datamaskin er slått på.