Installer Duplicati med ett klikk.
Sikkerhetskopiklient med åpen kildekode som lager krypterte, inkrementelle sikkerhetskopier til skylagring og eksterne servere med et enkelt webgrensesnitt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Duplicati
Duplicati er en gratis, åpen kildekode-sikkerhetskopiklient som krypterer data med AES-256 før den sender inkrementelle, dedupliserte og komprimerte sikkerhetskopier til mer enn 20 lagrings-backends — inkludert Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, og standardprotokoller som SFTP og WebDAV. Fordi alt er kryptert på klientsiden, forblir dataene dine private selv når de lagres på tredjeparts skytjenester.
Et rent webgrensesnitt gjør det enkelt å konfigurere sikkerhetskopijobber, angi oppbevaringspolicyer, verifisere sikkerhetskopiintegritet og overvåke planlagte kjøringer. Blokknivå-deduplisering og komprimering holder lagringskostnadene lave selv for store datasett. Selv-hosting av Duplicati på en VPS gir deg en pålitelig, alltid-på sikkerhetskopi-motor som kjører planlagte jobber konsekvent uten å være avhengig av at en personlig datamaskin er slått på.
Viktige funksjoner i Duplicati
AES-256 klientbasert kryptering
Krypterer alle data før de forlater serveren din, slik at sikkerhetskopier på tredjeparts skylagring forblir helt private.
20+ bakender for lagring
Støtter Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV og mange flere destinasjoner fra ett enkelt grensesnitt.
Inkrementell og deduplisert
Laster kun opp endrede blokker etter den første sikkerhetskopieringen, noe som dramatisk reduserer lagringsplass og opplastingsbåndbredde for etterfølgende jobber.
Fleksibel planlegging
Konfigurer automatiserte sikkerhetskopieringsvinduer med oppbevaringspolicyer som automatisk utløper gamle gjenopprettingspunkter for å administrere lagringskostnader.
Backup-verifisering
Tester periodisk integriteten til sikkerhetskopier ved å gjenopprette og sammenligne data, og fanger opp skjult korrupsjon før det blir et gjenopprettingsproblem.
Hvorfor kjøre Duplicati på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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