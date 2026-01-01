Meteroid er en åpen kildekode-faktureringsplattform bygget for moderne SaaS-selskaper som trenger full kontroll over hvordan de priser, måler og fakturerer kundene sine. Den håndterer abonnementer, bruksbasert prising, hybridplaner, gratis prøveperioder, kuponger og grandfathering gjennom et enkelt API og admin-grensesnitt, og fjerner behovet for å sy sammen Stripe Billing, en måletjeneste og et egenutviklet faktureringslag.

Ved å selv-hoste Meteroid beholder du kundedata, prislogikk og inntektsregistre inne i din egen VPS, uten per-hendelse-avgifter fra tredjeparts faktureringsleverandører. Implementeringen leveres med PostgreSQL, ClickHouse for høyt volum av måleanalyse, og Redpanda for hendelsesstrømming.