Installer Meteroid med ett klikk.
Infrastruktur for prising og fakturering med åpen kildekode for SaaS — abonnementer, bruksbasert måling, fakturering og inntektsanalyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Meteroid
Meteroid er en åpen kildekode-faktureringsplattform bygget for moderne SaaS-selskaper som trenger full kontroll over hvordan de priser, måler og fakturerer kundene sine. Den håndterer abonnementer, bruksbasert prising, hybridplaner, gratis prøveperioder, kuponger og grandfathering gjennom et enkelt API og admin-grensesnitt, og fjerner behovet for å sy sammen Stripe Billing, en måletjeneste og et egenutviklet faktureringslag.
Ved å selv-hoste Meteroid beholder du kundedata, prislogikk og inntektsregistre inne i din egen VPS, uten per-hendelse-avgifter fra tredjeparts faktureringsleverandører. Implementeringen leveres med PostgreSQL, ClickHouse for høyt volum av måleanalyse, og Redpanda for hendelsesstrømming.
Viktige funksjoner i Meteroid
Abonnementsadministrasjon
Administrer gjentakende abonnementer, gratis prøveperioder, oppgraderinger, nedgraderinger og eldre priser via et enkelt administrasjonsgrensesnitt og REST API.
Bruksbasert måling
Strøm produkthendelser inn i ClickHouse og fakturer basert på målte dimensjoner som API-kall, brukerplasser eller lagring, med inntak på under ett sekund.
Automatisert fakturering
Generer proporsjonalt nøyaktige fakturaer ved hver faktureringssyklus og lever dem via webhooks eller nedstrøms betalingsbehandlere.
Hybrid prismodeller
Kombiner faste avgifter, avgifter per sete, trinnvis bruk og engangsposter i samme plan uten tilpasset faktureringskode.
Inntektsanalyse
Spor MRR, churn, ekspansjon og kohortretensjon med innebygde dashbord drevet av dine sanntids faktureringsdata.
Åpne REST- og gRPC-API-er
Integrer Meteroid i produktet ditt med førsteklasses REST- og gRPC-API-er og unngå å bli låst til en lukket faktureringsleverandør.
Hvorfor kjøre Meteroid på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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