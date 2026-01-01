Installer Databasus med ett klikk.
Selvhostet verktøy for sikkerhetskopiering av databaser for å automatisere og overvåke sikkerhetskopier av PostgreSQL, MySQL og MongoDB.
Velg en VPS-plan for Databasus
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Databasus
Databasus er et selvhostet administrasjonsverktøy for databasesikkerhetskopiering som sentraliserer automatiserte sikkerhetskopier for PostgreSQL, MySQL og MongoDB under ett enkelt webgrensesnitt. Det håndterer hele livssyklusen for sikkerhetskopiering – planlegging, utførelse, komprimering, rotasjon av oppbevaring og helseovervåking – uten å kreve separate skript for hver databasetype.
Ved å selvhoste Databasus på din VPS lagres sikkerhetskopier direkte på din egen infrastruktur, noe som eliminerer skybaserte lagringsavgifter per gigabyte og holder sensitive data under din kontroll. Web-dashbordet gir klar innsikt i suksessrater for sikkerhetskopiering, lagringsbruk og jobbhistorikk, mens dedikerte VPS-ressurser sikrer at sikkerhetskopieringsjobber kjører uten å påvirke ytelsen til produksjonsdatabasen.
Viktige funksjoner i Databasus
Støtte for flere databaser
Sikkerhetskopierer PostgreSQL, MySQL og MongoDB fra et enhetlig grensesnitt, og erstatter behovet for å administrere separate sikkerhetskopieringsskript per database-motor.
Automatisert planlegging
Konfigurer sikkerhetskopieringsintervaller og oppbevaringspolicyer slik at daglige, ukentlige og månedlige sikkerhetskopier roterer automatisk uten manuell inngripen.
Nettbasert dashbord
Overvåk sikkerhetskopistatus, lagringsbruk og jobbhistorikk fra et sentralisert grensesnitt med varsler for feil som krever oppmerksomhet.
Backup-verifisering
Kjører integritetskontroller etter hver sikkerhetskopi for å bekrefte at sikkerhetskopien er gyldig og brukbar før den teller mot retensjonspolicyen din.
Punktgjenoppretting
Gjenopprett databaser til et spesifikt øyeblikksbilde av sikkerhetskopi, som muliggjør katastrofegjenoppretting og sikker testing av produksjonsdata i testmiljøer.
Hvorfor kjøre Databasus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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