Databasus er et selvhostet administrasjonsverktøy for databasesikkerhetskopiering som sentraliserer automatiserte sikkerhetskopier for PostgreSQL, MySQL og MongoDB under ett enkelt webgrensesnitt. Det håndterer hele livssyklusen for sikkerhetskopiering – planlegging, utførelse, komprimering, rotasjon av oppbevaring og helseovervåking – uten å kreve separate skript for hver databasetype.

Ved å selvhoste Databasus på din VPS lagres sikkerhetskopier direkte på din egen infrastruktur, noe som eliminerer skybaserte lagringsavgifter per gigabyte og holder sensitive data under din kontroll. Web-dashbordet gir klar innsikt i suksessrater for sikkerhetskopiering, lagringsbruk og jobbhistorikk, mens dedikerte VPS-ressurser sikrer at sikkerhetskopieringsjobber kjører uten å påvirke ytelsen til produksjonsdatabasen.