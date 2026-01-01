Mylar3 er den aktivt vedlikeholdte Python 3-forken av Mylar — en automatisert nedlaster og bibliotekbehandler for tegneserier som overvåker serier, legger nye utgaver i kø når de slippes, overfører nedlastingene til din eksisterende klient, og etterbehandler de resulterende CBR/CBZ-filene til et rent bibliotek. Den kommuniserer med SABnzbd, NZBGet og et bredt spekter av torrentklienter, inkludert qBittorrent, Transmission, Deluge og rTorrent.

Selv-hosting av Mylar3 på din egen VPS holder leselisten din, overvåkningskøen og nedlastingsklientens legitimasjon innenfor din infrastruktur i stedet for en SaaS-tjeneste. Kombinert med en tegneserieleser som Komga eller Kavita, blir implementeringen en personlig Plex-lignende stabel for tegneserier — som automatisk henter nye utgaver inn i et bibliotek som mobil- og skrivebordslesere kan konsumere fra hvor som helst.