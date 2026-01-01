Installer Mylar3 med ett klikk.
Selvhostet nedlaster og bibliotekbehandler for tegneserier som automatiserer sporing av nye utgivelser på tvers av NZB- og torrentkilder.
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Hva du kan bygge med Mylar3
Mylar3 er den aktivt vedlikeholdte Python 3-forken av Mylar — en automatisert nedlaster og bibliotekbehandler for tegneserier som overvåker serier, legger nye utgaver i kø når de slippes, overfører nedlastingene til din eksisterende klient, og etterbehandler de resulterende CBR/CBZ-filene til et rent bibliotek. Den kommuniserer med SABnzbd, NZBGet og et bredt spekter av torrentklienter, inkludert qBittorrent, Transmission, Deluge og rTorrent.
Selv-hosting av Mylar3 på din egen VPS holder leselisten din, overvåkningskøen og nedlastingsklientens legitimasjon innenfor din infrastruktur i stedet for en SaaS-tjeneste. Kombinert med en tegneserieleser som Komga eller Kavita, blir implementeringen en personlig Plex-lignende stabel for tegneserier — som automatisk henter nye utgaver inn i et bibliotek som mobil- og skrivebordslesere kan konsumere fra hvor som helst.
Viktige funksjoner i Mylar3
Serielister
Spor pågående serier, enkeltutgaver, historieark og enkeltstående utgivelser slik at nye utgivelser legges i kø automatisk i det øyeblikket de blir tilgjengelige.
NZB og torrentklienter
Overlat nedlastinger til SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent og andre klienter via deres standard API-er.
Indexer-integrasjoner
Søk på tvers av Newznab/Torznab-indeksere, offentlige DDL-leverandører og konfigurerbare RSS-feeder for å finne hver sporet utgave.
Etterbehandling av bibliotek
Døper om, flytter og tagger nedlastede filer inn i en ryddig mappestruktur (CBR/CBZ) egnet for Komga, Kavita, ComicRack og andre.
ComicVine metadata
Henter omslagsbilder, utgavenummerering og utgivermetadata fra ComicVine slik at biblioteket forblir konsistent og godt merket.
Bakgrunnsplanlegger
Kjører kontinuerlige planlagte kontroller for nye problemer, manglende etterfylling og omdøpingsjobber, slik at biblioteket oppdateres uten manuell inngripen.
Hvorfor kjøre Mylar3 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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