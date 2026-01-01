Installer Papermerge med ett klikk.
Åpen kildekode-basert dokumenthåndteringssystem med automatisk OCR, fulltekstsøk og taggbasert organisering for alt ditt skannede papirarbeid.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Papermerge
Papermerge er et åpen kildekode dokumenthåndteringssystem designet for å gjøre fysisk papirarbeid om til et søkbart, organisert digitalt arkiv. Last opp PDF-er eller skannede bilder, og Papermerge trekker automatisk ut tekst via OCR, noe som gjør hver faktura, kontrakt og kvittering umiddelbart søkbar etter innhold. Taggbasert organisering, mappehierarkier og egendefinerte metadatafelt gir deg finkornet kontroll over hvordan dokumenter er strukturert og hentes. Støtte for flere brukere med rollebaserte tillatelser gjør det egnet for både små bedrifter og profesjonelle praksiser.
Selvhosting av Papermerge på din egen VPS betyr at sensitive økonomiske poster, juridiske dokumenter og personlige filer aldri forlater infrastrukturen din. Du unngår månedlige kostnader for skylagring samtidig som du får ubegrenset dokumentkapasitet, muligheten til å håndheve egendefinerte oppbevaringspolicyer og fleksibiliteten til å integrere med eksisterende arbeidsflyter gjennom Papermerges REST API.
Viktige funksjoner i Papermerge
Automatisk OCR-ekstraksjon
Papermerge trekker ut søkbar tekst fra PDF-er og skannede bilder automatisk ved opplasting, og gjør en haug med skannede dokumenter om til en søkbar database.
Fulltekstsøk
Søk i hele innholdet og metadataene til hvert dokument i arkivet ditt, med filtre etter dato, tagger og egendefinerte felt for presis gjenfinning.
Tagg- og mappeorganisering
Kombiner mappehierarkier med fleksible tagger og tilpassede metadatafelt for å bygge en organisasjonsstruktur som samsvarer med hvordan virksomheten din faktisk fungerer.
Flerbrukertillatelser
Rollebasert tilgangskontroll lar team dele et felles dokumentarkiv samtidig som sensitive filer kun er synlige for autoriserte brukere.
PDF-sideoperasjoner
Slå sammen, dele og endre rekkefølge på PDF-sider direkte i Papermerge, noe som eliminerer behovet for en separat PDF-redigerer når du rydder opp i skannede dokumenter.
Hvorfor kjøre Papermerge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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