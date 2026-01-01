Papermerge er et åpen kildekode dokumenthåndteringssystem designet for å gjøre fysisk papirarbeid om til et søkbart, organisert digitalt arkiv. Last opp PDF-er eller skannede bilder, og Papermerge trekker automatisk ut tekst via OCR, noe som gjør hver faktura, kontrakt og kvittering umiddelbart søkbar etter innhold. Taggbasert organisering, mappehierarkier og egendefinerte metadatafelt gir deg finkornet kontroll over hvordan dokumenter er strukturert og hentes. Støtte for flere brukere med rollebaserte tillatelser gjør det egnet for både små bedrifter og profesjonelle praksiser.

Selvhosting av Papermerge på din egen VPS betyr at sensitive økonomiske poster, juridiske dokumenter og personlige filer aldri forlater infrastrukturen din. Du unngår månedlige kostnader for skylagring samtidig som du får ubegrenset dokumentkapasitet, muligheten til å håndheve egendefinerte oppbevaringspolicyer og fleksibiliteten til å integrere med eksisterende arbeidsflyter gjennom Papermerges REST API.