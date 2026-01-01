Installer phpIPAM med ett klikk.
Verktøy for IP-adresseadministrasjon med åpen kildekode for sporing og organisering av IPv4/IPv6-subnett og nettverksressurser.
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Hva du kan bygge med phpIPAM
phpIPAM er en selvhostet, nettbasert IP-adresseadministrasjonsapplikasjon (IPAM) som gir nettverksadministratorer en strukturert måte å spore og organisere IPv4- og IPv6-adresseplass på. I stedet for å vedlikeholde regneark eller stole på proprietær nettverksadministrasjonsprogramvare, tilbyr phpIPAM et databasebasert grensesnitt for subnettplanlegging, sporing av IP-allokering, VLAN-administrasjon og automatisert nettverksgjenkjenning.
Å kjøre phpIPAM på din egen infrastruktur betyr at dine IP-adressdata — subnett, VLAN-tilordninger, NAT-tilordninger og enhetsoppføringer — forblir på servere du kontrollerer, uten skyavhengighet eller lisenskostnad. Den innebygde nettverksskanneren pinger verter på en konfigurerbar tidsplan for å holde IP-statusen oppdatert, og REST API-et lar deg integrere IP-administrasjon i klargjøringsprosesser og automatiseringsarbeidsflyter.
Viktige funksjoner i phpIPAM
Subnettvisualisering
Se IPv4- og IPv6-adresseplass grafisk, med sporing av ledig plass og subnett-hierarki oversiktlig vist.
Automatisert nettverksskanning
Innebygd nettverksoppdagelse pinger verter på en konfigurerbar tidsplan og oppdaterer IP-status automatisk uten manuell inndata.
VLAN- og VRF-administrasjon
Spor VLAN-er og VRF-er sammen med IP-adresser for å opprettholde et komplett bilde av nettverkssegmenteringen din.
REST API-tilgang
Programmatisk IP-administrasjon via REST API lar deg integrere phpIPAM i klargjøringsarbeidsflyter og infrastrukturautomatisering.
PowerDNS-integrasjon
Synkroniser vertsnavn og IP-oppføringer direkte med PowerDNS for å holde DNS- og IPAM-data konsistente uten manuelle oppdateringer.
Hvorfor kjøre phpIPAM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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