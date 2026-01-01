phpIPAM er en selvhostet, nettbasert IP-adresseadministrasjonsapplikasjon (IPAM) som gir nettverksadministratorer en strukturert måte å spore og organisere IPv4- og IPv6-adresseplass på. I stedet for å vedlikeholde regneark eller stole på proprietær nettverksadministrasjonsprogramvare, tilbyr phpIPAM et databasebasert grensesnitt for subnettplanlegging, sporing av IP-allokering, VLAN-administrasjon og automatisert nettverksgjenkjenning.

Å kjøre phpIPAM på din egen infrastruktur betyr at dine IP-adressdata — subnett, VLAN-tilordninger, NAT-tilordninger og enhetsoppføringer — forblir på servere du kontrollerer, uten skyavhengighet eller lisenskostnad. Den innebygde nettverksskanneren pinger verter på en konfigurerbar tidsplan for å holde IP-statusen oppdatert, og REST API-et lar deg integrere IP-administrasjon i klargjøringsprosesser og automatiseringsarbeidsflyter.