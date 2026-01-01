Homer er et lett, åpen kildekode-dashbord som gjør samlingen din av selvhostede tjenester om til en ren, organisert hjemmeside. Konfigurert utelukkende via en enkelt YAML-fil, krever det ingen database og ingen backend — bare en håndfull linjer for å bygge en polert portal for hver applikasjon på serveren din. Endringer i konfigurasjonsfilen trer i kraft umiddelbart ved sideoppdatering, så det er enkelt å vedlikeholde dashbordet ditt.

Å hoste Homer selv på din egen VPS betyr at dashbordet ditt forblir privat, laster umiddelbart fra statiske filer, og kan tilpasses uten begrensninger. Med PWA-støtte installeres det på mobile enheter som en native app, noe som gir deg og teamet ditt rask tilgang til alle tjenestene dine fra hvor som helst.