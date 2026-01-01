Opptil 69 % rabatt for Homer

Installer Homer med ett-klikks installasjon.

Et dødsenkelt statisk dashbord for å organisere alle dine selvhostede tjenester på én vakker hjemmeside.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Homer med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Homer

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Homer

Homer er et lett, åpen kildekode-dashbord som gjør samlingen din av selvhostede tjenester om til en ren, organisert hjemmeside. Konfigurert utelukkende via en enkelt YAML-fil, krever det ingen database og ingen backend — bare en håndfull linjer for å bygge en polert portal for hver applikasjon på serveren din. Endringer i konfigurasjonsfilen trer i kraft umiddelbart ved sideoppdatering, så det er enkelt å vedlikeholde dashbordet ditt.

Å hoste Homer selv på din egen VPS betyr at dashbordet ditt forblir privat, laster umiddelbart fra statiske filer, og kan tilpasses uten begrensninger. Med PWA-støtte installeres det på mobile enheter som en native app, noe som gir deg og teamet ditt rask tilgang til alle tjenestene dine fra hvor som helst.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Homer

YAML-konfigurasjon

Definer hele dashbordet ditt i én enkelt config.yml-fil — ingen database, ingen backend og ingen omstarter nødvendig for å se endringer.

Smarte tjenestekort

Vis statusindikatorer i sanntid for tjenestene dine, som viser om de er tilgjengelige direkte fra dashbordet med et øyekast.

Uskarp søk

Finn raskt hvilken som helst tjeneste eller lenke med innebygd fuzzysøk og tastatursnarveier for rask, tastaturstyrt navigering.

PWA-støtte

Installer Homer som en progressiv webapp på hvilken som helst enhet for umiddelbar, bokmerke-fri tilgang til dine selvhostede tjenester.

Tematilpasning

Velg blant fellesskapstemaer som Catppuccin og Dracula, eller skriv dine egne CSS-overstyringer for å matche enhver stil.

Hvorfor kjøre Homer på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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