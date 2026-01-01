Installer Homer med ett-klikks installasjon.
Et dødsenkelt statisk dashbord for å organisere alle dine selvhostede tjenester på én vakker hjemmeside.
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Hva du kan bygge med Homer
Homer er et lett, åpen kildekode-dashbord som gjør samlingen din av selvhostede tjenester om til en ren, organisert hjemmeside. Konfigurert utelukkende via en enkelt YAML-fil, krever det ingen database og ingen backend — bare en håndfull linjer for å bygge en polert portal for hver applikasjon på serveren din. Endringer i konfigurasjonsfilen trer i kraft umiddelbart ved sideoppdatering, så det er enkelt å vedlikeholde dashbordet ditt.
Å hoste Homer selv på din egen VPS betyr at dashbordet ditt forblir privat, laster umiddelbart fra statiske filer, og kan tilpasses uten begrensninger. Med PWA-støtte installeres det på mobile enheter som en native app, noe som gir deg og teamet ditt rask tilgang til alle tjenestene dine fra hvor som helst.
Viktige funksjoner i Homer
YAML-konfigurasjon
Definer hele dashbordet ditt i én enkelt config.yml-fil — ingen database, ingen backend og ingen omstarter nødvendig for å se endringer.
Smarte tjenestekort
Vis statusindikatorer i sanntid for tjenestene dine, som viser om de er tilgjengelige direkte fra dashbordet med et øyekast.
Uskarp søk
Finn raskt hvilken som helst tjeneste eller lenke med innebygd fuzzysøk og tastatursnarveier for rask, tastaturstyrt navigering.
PWA-støtte
Installer Homer som en progressiv webapp på hvilken som helst enhet for umiddelbar, bokmerke-fri tilgang til dine selvhostede tjenester.
Tematilpasning
Velg blant fellesskapstemaer som Catppuccin og Dracula, eller skriv dine egne CSS-overstyringer for å matche enhver stil.
Hvorfor kjøre Homer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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