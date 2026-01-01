GreptimeDB er en Rust-bygd åpen kildekode-observabilitetsdatabase som lagrer metrikker, logger og spor som brede hendelser i en enkelt kolonnebasert motor. Én database erstatter den typiske trioen Prometheus, Loki og Elasticsearch, slik at du kan JOIN-e på tvers av signaler i SQL og betjene dashbord, varsler og AI-agenter fra én backend i stedet for tre.

Selvhosting av GreptimeDB på din egen VPS holder telemetri med høy kardinalitet under din kontroll uten SaaS-fakturering per datapunkt, og den samme instansen støtter Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL og InfluxDB line protocol — slik at eksisterende samlere og dashbord kan kobles til uten omskrivninger.