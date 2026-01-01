Installer GreptimeDB med ett klikk.
Åpen kildekode enhetlig observerbarhetsdatabase for metrikker, logger og spor med SQL og PromQL på én enkelt motor.
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Hva du kan bygge med GreptimeDB
GreptimeDB er en Rust-bygd åpen kildekode-observabilitetsdatabase som lagrer metrikker, logger og spor som brede hendelser i en enkelt kolonnebasert motor. Én database erstatter den typiske trioen Prometheus, Loki og Elasticsearch, slik at du kan JOIN-e på tvers av signaler i SQL og betjene dashbord, varsler og AI-agenter fra én backend i stedet for tre.
Selvhosting av GreptimeDB på din egen VPS holder telemetri med høy kardinalitet under din kontroll uten SaaS-fakturering per datapunkt, og den samme instansen støtter Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL og InfluxDB line protocol — slik at eksisterende samlere og dashbord kan kobles til uten omskrivninger.
Viktige funksjoner i GreptimeDB
Forent datamodell
Lagre målinger, logger og spor som tidsstemplede brede hendelser i én kolonnebasert motor og JOIN på tvers av signaler med ren SQL.
SQL og PromQL
Spør de samme dataene med SQL for analyse og PromQL for Grafana varslingsregler — ingen separat spørringslag eller oversettelsesnivå er nødvendig.
Innebygd OpenTelemetry
Innta OTLP for målinger, logger og spor direkte, uten eksportør-sidevogner eller leverandørspesifikke SDK-er mellom tjenestene dine og databasen.
Bred protokollstøtte
Aksepter Prometheus remote write, InfluxDB linjeprotokoll, Loki push og MySQL- eller PostgreSQL-klienter på samme instans for drop-in-migreringer.
Innebygd nettkontrollpanel
Utforsk tabeller, kjør SQL- og PromQL-spørringer og inspiser klyngestatus fra et innebygd webgrensesnitt uten å installere et separat frontend.
Objektlagring klar
Konfigurer S3, GCS eller Azure Blob som primærlagring med en lokal diskbuffer for å redusere kostnadene for langtidslagring for telemetri med høyt volum.
Hvorfor kjøre GreptimeDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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