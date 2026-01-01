Opptil 69 % rabatt for GreptimeDB

Installer GreptimeDB med ett klikk.

Åpen kildekode enhetlig observerbarhetsdatabase for metrikker, logger og spor med SQL og PromQL på én enkelt motor.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer GreptimeDB med ett klikk.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med GreptimeDB

GreptimeDB er en Rust-bygd åpen kildekode-observabilitetsdatabase som lagrer metrikker, logger og spor som brede hendelser i en enkelt kolonnebasert motor. Én database erstatter den typiske trioen Prometheus, Loki og Elasticsearch, slik at du kan JOIN-e på tvers av signaler i SQL og betjene dashbord, varsler og AI-agenter fra én backend i stedet for tre.

Selvhosting av GreptimeDB på din egen VPS holder telemetri med høy kardinalitet under din kontroll uten SaaS-fakturering per datapunkt, og den samme instansen støtter Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL og InfluxDB line protocol — slik at eksisterende samlere og dashbord kan kobles til uten omskrivninger.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i GreptimeDB

Forent datamodell

Lagre målinger, logger og spor som tidsstemplede brede hendelser i én kolonnebasert motor og JOIN på tvers av signaler med ren SQL.

SQL og PromQL

Spør de samme dataene med SQL for analyse og PromQL for Grafana varslingsregler — ingen separat spørringslag eller oversettelsesnivå er nødvendig.

Innebygd OpenTelemetry

Innta OTLP for målinger, logger og spor direkte, uten eksportør-sidevogner eller leverandørspesifikke SDK-er mellom tjenestene dine og databasen.

Bred protokollstøtte

Aksepter Prometheus remote write, InfluxDB linjeprotokoll, Loki push og MySQL- eller PostgreSQL-klienter på samme instans for drop-in-migreringer.

Innebygd nettkontrollpanel

Utforsk tabeller, kjør SQL- og PromQL-spørringer og inspiser klyngestatus fra et innebygd webgrensesnitt uten å installere et separat frontend.

Objektlagring klar

Konfigurer S3, GCS eller Azure Blob som primærlagring med en lokal diskbuffer for å redusere kostnadene for langtidslagring for telemetri med høyt volum.

Hvorfor kjøre GreptimeDB på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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