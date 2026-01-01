Installer Seafile med ett-klikks installasjon.
Selvhostet plattform for filsynkronisering og deling som et Dropbox-alternativ.
Velg en VPS-plan for Seafile
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Seafile
Seafile er en høyytelsesplattform med åpen kildekode for filsynkronisering og -deling, brukt av millioner over hele verden. Dens unike synkroniseringsteknologi på blokknivå gir raske, båndbreddeeffektive filoverføringer på tvers av enheter, noe som gjør den ideell for team som administrerer store filbiblioteker. I motsetning til generisk skylagring ble Seafile designet fra grunnen av for pålitelig synkronisering av massive filsamlinger.
Med klientbasert kryptering, filversjonering, detaljerte mappetillatelser og native synkroniseringsklienter for hver plattform, leverer Seafile filbehandling i bedriftsklasse uten abonnementsavgifter eller pris per bruker. Selvhosting holder alle dataene dine på din egen server. Denne malen inkluderer MariaDB for lagring av metadata, Memcached for ytelsesbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker tilgang.
Viktige funksjoner i Seafile
Synkronisering på blokknivå
Deltasynkronisering overfører kun endrede filblokker, noe som gir rask og båndbreddeeffektiv synkronisering på tvers av alle tilkoblede enheter.
Ende-til-ende-kryptering
Klientkrypterte biblioteker sikrer at filer krypteres før de forlater enheten din, og beskytter sensitive data i ro og under overføring.
Filversjonering
Automatisk versjonshistorikk med konfigurerbar oppbevaring lar deg gjenopprette tidligere filversjoner og spore endringer over tid.
Sikre delingslenker
Del filer og mapper via lenker med passord, utløpsdatoer og nedlastingsgrenser for kontrollert eksternt samarbeid.
Kryssplattformklienter
Native synkroniseringsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS og Android holder filene dine tilgjengelige på alle enheter.
Hvorfor kjøre Seafile på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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