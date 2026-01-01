Seafile er en høyytelsesplattform med åpen kildekode for filsynkronisering og -deling, brukt av millioner over hele verden. Dens unike synkroniseringsteknologi på blokknivå gir raske, båndbreddeeffektive filoverføringer på tvers av enheter, noe som gjør den ideell for team som administrerer store filbiblioteker. I motsetning til generisk skylagring ble Seafile designet fra grunnen av for pålitelig synkronisering av massive filsamlinger.

Med klientbasert kryptering, filversjonering, detaljerte mappetillatelser og native synkroniseringsklienter for hver plattform, leverer Seafile filbehandling i bedriftsklasse uten abonnementsavgifter eller pris per bruker. Selvhosting holder alle dataene dine på din egen server. Denne malen inkluderer MariaDB for lagring av metadata, Memcached for ytelsesbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker tilgang.