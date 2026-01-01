Shopware er en åpen kildekode e-handelsplattform bygget på PHP og Symfony, designet for selgere som ønsker fleksibilitet, ytelse og fullt eierskap over sin nettbutikk. Dens API-først-arkitektur, hodeløse funksjonalitet og Regelbygger gjør den like egnet for raske direkte-til-forbruker-merker og komplekse B2B-kataloger med tilpasset prising, segmentering og arbeidsflyter.

Selv-hosting av Shopware på din egen VPS holder kundedata, bestillinger og betalingsintegrasjoner under din kontroll, uten gebyrer per bestilling og uten plattformlåsing. Denne malen pakker Shopware med MariaDB, Redis for hurtigbufring og sesjoner, og OpenSearch for rask produktoppdagelse, noe som gir deg en produksjonsklar stabel klar for ekte trafikk.