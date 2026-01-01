Åpen kildekode e-handelsplattform for å bygge moderne, skalerbare B2C- og B2B-nettbutikker.
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Hva du kan bygge med Shopware
Shopware er en åpen kildekode e-handelsplattform bygget på PHP og Symfony, designet for selgere som ønsker fleksibilitet, ytelse og fullt eierskap over sin nettbutikk. Dens API-først-arkitektur, hodeløse funksjonalitet og Regelbygger gjør den like egnet for raske direkte-til-forbruker-merker og komplekse B2B-kataloger med tilpasset prising, segmentering og arbeidsflyter.
Selv-hosting av Shopware på din egen VPS holder kundedata, bestillinger og betalingsintegrasjoner under din kontroll, uten gebyrer per bestilling og uten plattformlåsing. Denne malen pakker Shopware med MariaDB, Redis for hurtigbufring og sesjoner, og OpenSearch for rask produktoppdagelse, noe som gir deg en produksjonsklar stabel klar for ekte trafikk.
Viktige funksjoner i Shopware
Headless og API-først
Store API og Admin API lar deg bygge tilpassede nettbutikker og integrasjoner i ethvert rammeverk, samtidig som Shopware beholdes som handelsmotor.
Regelbygger
Konfigurer dynamiske priser, kampanjer, fraktmetoder og betalingsalternativer basert på handlekurv, kunde eller kontekst — uten å skrive kode.
Visuelle handleopplevelser
Dra-og-slipp-oppsett og CMS-blokker lar markedsførere bygge kategori- og landingssider skreddersydd for kampanjer og kundesegmenter.
Innebygde B2B-funksjoner
Kundespesifikk prising, arbeidsflyter for tilbud, ansattadministrasjon og massebestilling støtter komplekse B2B-salg som standard.
OpenSearch produktsøk
OpenSearch driver raskt, fasettert produktsøk på tvers av store kataloger med relevansjustering og filtre som skalerer utover MySQL-søk.
Utvidelser og apper
Shopware Store tilbyr tusenvis av plugins og apper for betalinger, markedsføring, ERP og analyse for å utvide plattformen etter hvert som du vokser.
Hvorfor kjøre Shopware på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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