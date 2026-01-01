Svix er en åpen kildekode, bedriftsklar plattform for levering av webhooks som håndterer alt som er involvert i å sende pålitelige webhooks i stor skala. Den administrerer automatiske forsøk med eksponentiell tilbaketrekking, overvåking av endepunktstatus, signering og verifisering av meldinger, og en fullstendig revisjonslogg over hvert leveringsforsøk – slik at du ikke trenger å bygge noe av denne infrastrukturen selv.

En innebyggbar portalkomponent lar applikasjonens kunder selv administrere sine webhook-endepunkter og hendelsesabonnementer. Bygget i Rust for ytelse, kjører Svix med PostgreSQL og Redis, og eksponerer et REST API med offisielle SDK-er for alle store språk. Selv-hosting på din VPS holder alle webhook-data under din kontroll.