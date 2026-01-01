Installer Svix med ett-klikks installasjon.
Webhook-leveringstjeneste med åpen kildekode, med automatiske gjenforsøk, meldingesignering og en innbyggbar portal for kundeendepunkter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Svix
Svix er en åpen kildekode, bedriftsklar plattform for levering av webhooks som håndterer alt som er involvert i å sende pålitelige webhooks i stor skala. Den administrerer automatiske forsøk med eksponentiell tilbaketrekking, overvåking av endepunktstatus, signering og verifisering av meldinger, og en fullstendig revisjonslogg over hvert leveringsforsøk – slik at du ikke trenger å bygge noe av denne infrastrukturen selv.
En innebyggbar portalkomponent lar applikasjonens kunder selv administrere sine webhook-endepunkter og hendelsesabonnementer. Bygget i Rust for ytelse, kjører Svix med PostgreSQL og Redis, og eksponerer et REST API med offisielle SDK-er for alle store språk. Selv-hosting på din VPS holder alle webhook-data under din kontroll.
Viktige funksjoner i Svix
Automatisk gjenforsøk
Mislykkede webhook-leveranser blir automatisk forsøkt på nytt med eksponentiell tilbaketrekking, som sikrer at meldinger når frem til destinasjonen selv under midlertidige avbrudd.
Meldingssignering
Alle utgående webhooks er signert med HMAC-SHA256 eller Ed25519, noe som gjør at mottakere kan kryptografisk verifisere autentisiteten til hver melding.
Innbyggbar portal
Lever en ferdigbygd webhook-administrasjonsportal som kundene dine kan bruke til å registrere endepunkter og abonnere på hendelser — ingen tilpasset brukergrensesnitt er nødvendig.
Revisjonslogg for leveranser
Hvert leveringsforsøk loggføres med fullstendige detaljer om forespørsel og respons, noe som gjør det enkelt å feilsøke feil og spille av tapte hendelser på nytt.
Flerspråklige SDK-er
Offisielle klient-SDK-er for Python, TypeScript, Go, Java, Ruby og C# lar deg integrere Svix i enhver backend på minutter.
Hvorfor kjøre Svix på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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